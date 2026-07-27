"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

Het is niet eenvoudig om de Tour in één analyse te omvatten, maar Tadej Pogacar en Remco Evenepoel mogen tevreden terugblikken. Evenepoel reed naar zijn beste uitslag ooit in de Tour. Betekent dit ook dat hij beter omringd werd en vergrootte dit zijn kansen om ooit de Tour te winnen?

De antwoorden op die vragen zijn niet noodzakelijk positief. Allereerst is een pluim voor Remco Evenepoel op zijn plaats. Door te opteren voor een nog nooit eerder vertoonde voorbereiding waagde hij zich aan een riskante gok. Dit zal nu beschouwd worden als de perfecte formule en zal door hem herhaald en door anderen gekopieerd worden.

Er is echter geen enkele formule die het perfecte recept blijft of geldt voor alle renners. Evenepoel heeft wel de verdienste dat hij in de maanden voor de Tour de juiste balans gevonden heeft. Dit verhoogde zijn klimniveau en deed hem zelfs nog verbeteren in verhouding tot de andere klassementsmannen in de loop van de Tour.

Complimenten voor Red Bull deels terecht

Complimenten zijn ook op hun plaats voor zijn ploeg, die hem in dit alles begeleid heeft. Er wordt nu ook al snel geconcludeerd, onder meer door José De Cauwer, dat Red Bull-BORA-hansgrohe het beter deed dan Soudal Quick-Step. Daar willen we toch wel enige kanttekeningen en nuance aan toevoegen.

Het is niet eens twee weken geleden, van de negende rit naar Ussel, dat Evenepoel en Lipowitz in een groep van veertig man geïsoleerd zaten zonder ploegmaats. Dan kun je moeilijk stellen dat Red Bull alles zoveel beter heeft gedaan. Onze conclusie is vooral dat de perceptie enorm snel kan keren en dit daar een mooi voorbeeld van is.

Evenepoel heeft extra stap gezet

Laat ons ook niet vergeten welk niveau Evenepoel haalde in 2024, toen hij voor het eerst op het Tour-podium stond. Wel heeft Patrick Lefevere zelf toegegeven dat Red Bull er in slaagde om Evenepoel nog lichter aan de Tour-start te krijgen. Het is Red Bull inderdaad gelukt om met Evenepoel die extra stap te zetten.



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Dat mag onderstreept worden, maar het is gezien de middelen die voorhanden zijn en de focus op het rondewerk ook niet onlogisch. Evenepoel was de voorbije dagen één valpartij, één ziekte of één slechte dag van Pogacar verwijderd van een Tourzege. Toch zegt de realiteit dat zo'n eindzege nog ver weg is.

Krachtsverhouding Evenepoel-Vingegaard

Het is in de eerste plaats moeilijk in te schatten of Evenepoel Vingegaard geklopt zou hebben. Voor diens valpartij nam Vingegaard veel verantwoordelijkheid in de achtervolging op Pogacar, maar kon hij zijn inspanningen niet tot op het einde doortrekken. Vingegaard leek desondanks nog de tweede beste klimmer in de Tour. Evenepoel is wel dichterbij geslopen.

Na de sterke Giro van Vingegaard was er even de illusie op een spannende Tour. Daar maakte Pogacar meteen korte metten mee. In tegenstelling tot Vingegaard en Evenepoel heeft hij nog geen zware valpartijen gekend die de ontwikkeling in zijn carrière afremmen. Daardoor blijft de Sloveen elk jaar met rasse schreden verbeteren.

Pogacar kon nog grotere slokop zijn

Als hij echt wilde, had Pogacar nog meer ritten gewonnen en nog grotere tijdsverschillen gerealiseerd. Hij reed in deze Tour meer op kop voor Del Toro dan omgekeerd. Dat is wellicht het meest heldere signaal richting de concurrenten, die eigenlijk geen concurrenten zijn. Pogacar heerst meer dan ooit tevoren. Evenepoel moet op de loer liggen voor een gouden kans, indien die er ooit eens komt.