Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden
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Marc Sergeant ziet dat Remco Evenepoel een mooie beloning krijgt na drie weken Tour, in de vorm van een welverdiende tweede plaats. Al had de gewezen sportief manager van Lotto graag gezien of Evenepoel die plek ook kon behalen zonder de val van Jonas Vingegaard.

In zijn analyse van de twintigste Tourrit bij Het Nieuwsblad toont Sergeant empathie voor Visma-Lease a Bike. Hij benadrukt hoe moeilijk het is voor een wielerploeg om alles op één kopman te zetten en dan uit noodzaak het roer te moeten omgooien. Bijna lukte het nog ook en pakte Sepp Kuss de ritzege. Al moet die blij zijn dat hij niet over de balustrade ging.

Voorts werd Sergeant opnieuw gecharmeerd door de prestatie van Evenepoel. Omdat Pogacar op de Galibier begon te werken voor Del Toro, kreeg Evenepoel plots uitzicht op de ritzege. Sergeant merkt op dat Evenepoel zich in de loop van de voorbije drie weken vaak moest inhouden. Vreemd voor iemand die wel kandidaat was maar geen favoriet om het podium te halen.

Evenepoel stond er goed voor na Plateau de Solaison

In eerste instantie kwam dat omdat hij rekening moest houden met het gedeelde kopmanschap met Florian Lipowitz. Dat viel weg op Plateau de Solaison. Na zijn overwinning in die bergrit stond Evenepoel er zo goed voor dat hij defensief kon rijden. Sergeant ziet de tweede plek in het klassement als een beloning voor Remco voor al dat inhouden.

Dit is hoe je het als ronderenner doorgaans moet doen. Sergeant had Evenepoel wel graag met Vingegaard zien strijden voor de tweede plaats. Dat is wellicht het enige wat Sergeant en het wielerpubliek in het algemeen op hun honger lieten zitten. Evenepoel wordt de eerste Belgische nummer 2 in de Tour sinds Lucien Van Impe in 1981.

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Marc Sergeant
Remco Evenepoel

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