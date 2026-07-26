De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel lijkt dan toch de juiste keuze gemaakt te hebben door Soudal Quick-Step te verlaten voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Die conclusie trekken José De Cauwer en Serge Pauwels alvast. Ook Jan Bakelants en Dirk De Wolf zijn vol lof voor Evenepoel.

In de analyse bij Sporza looft De Cauwer het werk van Red Bull. "We moeten durven zeggen dat deze mannen er meer werk van gemaakt hebben en het beter gedaan hebben. Ik zeg niet dat ze bij Soudal Quick-Step met een Koen Pelgrim geen knowhow in huis hadden en misschien was Remco ook nog niet klaar om toe te geven aan bepaalde dingen. Maar we zien wat we zien."

De Cauwer concludeert dat de manier van werken van Red Bull geloond heeft. Nochtans kreeg Evenepoel vertrouwenspersonen als David Geeroms, Klaas Lodewyck en Dario Kloeck mee. "Zij zijn nog de vertrouwenspersonen van Remco, maar ze zijn niet meer de clan die de eigen zin doet", merkt Serge Pauwels op.

Hoedje af voor Evenepoel

In het VTM-programma Congé Payé zijn ze ook lyrisch over Evenepoel. "Als je tweede eindigt achter de beste coureur ter wereld en de rest op minuten rijdt, doe ik daarvoor mijn hoed af. Hij heeft veel progressie gemaakt en was zeker de laatste week heel goed. Dat is veelbelovend voor de toekomst", aldus Dirk De Wolf.

Jan Bakelants gaat daar volmondig mee akkoord. "Als je de vergelijking maakt met twee maanden geleden, dan is dit een spectaculaire vooruitgang", zag hij Evenepoel met rasse schreden verbeteren. "Dan hebben ze echt goed werk geleverd en hun plan gevolgd. Hij is gegroeid tijdens de Ronde van Frankrijk, wat ook niet onbelangrijk is."

De Wolf wil lange tijdrit in Tour-parcours

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De Wolf stelt voor om een tijdrit van 50 kilometer in het parcours te leggen, zodat Pogacar moet achtervolgen. Evenepoel onderstreepte zijn suprematie in het werk tegen de klok door dit jaar Pogacar op 28 seconden te rijden in een tijdrit van 26 kilometer. Vlak voor de rustdag won Evenepoel ook een bergrit.