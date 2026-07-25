Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"
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Tadej Pogacar nam vrijdag alle twijfels weg: hij en niemand anders zal deze Tour de France winnen. De Sloveen demonstreerde op Alpe d'Huez en reed in één klap ook het iconische klimrecord van Marco Pantani van de tabellen. Hij ging daarvoor al vroeger dan verwacht in de aanval.

Pogacar trok op 12 kilometer van de top al een eerste keer in de aanval. Dat is veel vroeger dan normaal. Dat zag ook Serge Pauwels in de na-analyse van Sporza. Veel langer had hij niet mogen wachten om de rit te winnen.

Pogacar moest er vroeg aan beginnen

"Het was vroeg, maar het was snel duidelijk dat hij met de ritzege en misschien zelfs het record van Pantani in zijn hoofd zat", vertelde de Belgische bondscoach. "Aan de voet hadden ze 3 minuten achterstand voor een klim van 35 à 40 minuten. Dat is op het randje. Hij moest er dus vroeg aan beginnen."

José de Cauwer denkt dat Pogacar onderweg al zal hebben gezien dat de concurrentie aan het afzien was. Volgens de commentator wou hij deze rit per se winnen, omdat het het "echte Alpe d'Huez" was, terwijl in etappe 20 slechts een klein deeltje van de col aan bod komt.

Extra brandstof

UAE Team Emirates-XRG werd de voorbije week niet gespaard. Er werd geopperd dat er een virus rondwaarde bij het team, waardoor er ook vragen kwamen te staan over de gezondheid van Pogacar zelf. Dat gaf de gele trui volgens De Cauwer extra brandstof.

"Ik voelde al een week dat er iets broeide na al die vragen en steekjes vanuit de pers. "Zijn ze ziek?", etcetera. Dan denk ik dat er binnenin iets is beginnen te koken bij Pogacar."

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35 minuten en 27 seconden

Pogacar reageerde met de benen en reed het klimrecord van Marco Pantani op Alpe d'Huez aan flarden. Hij had 35 minuten en 27 seconden nodig om de top te bereiken, een verbetering van 1 minuut en 24 seconden van de tijd van 'Il Pirata'. Het geeft zijn nakende vijfde Tourzege alleen maar meer glans.

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