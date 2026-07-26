Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen
Foto: © photonews
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Als er één tegenstander in het hoofd kan kruipen van Tadej Pogacar, is het wel Wout van Aert. Een jaar geleden gaf de Belg de Sloveen immers lik op stuk in een spectaculaire laatste rit in de Tour de France.

Toen trokken de renners voor het eerst in de Tour de France drie keer over de Montmartre. Dat gaan ze nu opnieuw doen, ook al is de rit stevig ingekort door de schrapping van de aanloop naar Parijs wegens de bosbranden. De tijden voor het klassement worden bevroren, waardoor het de vraag is wat de gele trui gaat doen.

Pogacar koerste vorig jaar volop mee voor de zege, wat toch niet zonder risico was. Wat zijn dit jaar de plannen? "We kunnen nog één keer een show geven", blikt hij op de officiële Tour-site vooruit naar de slotrit in Parijs. "Ik ga zien hoe ik me voel, ik ga geen risico's nemen", verzekert Pogacar. Laat hij dan de ritzege links liggen?

Pogacar moet Van Aert nu niet vrezen

Zo ver wil hij toch ook niet gaan, want hij heeft het onmiddellijk ook over de kanshebbers op de zege. "Er is geen Wout van Aert dit jaar. Ik heb dus één rivaal minder om te winnen op de Champs-Elysées", lacht Pogacar. Er zijn wel andere kapers op de kust, zoals Mathieu van der Poel en de verbluffende Mads Pedersen.

"De laatste rit is geen groot doel, maar als ik de benen heb en niet te veel risico"s moet nemen, probeer ik voor de overwinning te gaan", omschrijft Pogacar zijn intenties. We gaan er dus toch maar vanuit dat de man in het geel zich zal mengen in de debatten, op weg naar wat de vijfde Tourzege uit zijn carrière zal zijn.

Weldra rentree van Van Aert

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Pogacar is in elk geval nog niet vergeten hoe Van Aert wegreed van hem op Montmatre en vervolgens solo op weg ging naar de overwinning. Anders zou de Sloveen zijn naam niet vermelden. Met Van Aert hoeft hij deze keer inderdaad geen rekening te houden. Van Aert hervat in Denemarken de competitie na zijn opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

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