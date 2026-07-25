TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?
Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons vrijdag al eens stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden. En wat dan op zaterdag? Toch de vluchters nog eens, of een nieuw staaltje van kunnen van Pogacar?
Richard Carapaz zet puntjes op de i, Evenepoel maakt indruk
Richard Carapaz heeft op epische wijze de overwinning gepakt op Alpe d'Huez. Hij profiteerde onder meer van de valpartijen van Sepp Kuss om de dagzege te pakken en die ook te bekronen met de bolletjestrui. Een sterke Remco Evenepoel werd nog tweede op 26 seconden, Sepp Kuss vervolledigde het podium van de dag.
Tadej Pogacar is bij Isaac del Toro gebleven, waardoor zij als vierde en vijfde in de daguitslag zijn gekomen. Ze zullen samen op het eindklassement staan én Del Toro haalt ook de witte trui definitief binnen, want Seixas verloor nog flink wat tijd.
Sepp Kuss valt tot twee keer toe!
Sepp Kuss is tot twee keer toe gevallen. Op die manier is Richard Carapaz plots opnieuw de leider in de race. Hij moet nog een kleine vier kilometer overleven bergop op de achterkant van Alpe d'Huez. De Amerikaan blijft wel op kleine achterstand.
En ook de groep met Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Isaac Del Toro volgt maar op een dikke minuut. Als Pogacar écht wil op het laatste muurtje, dan is er plots toch nog weer heel veel mogelijk. Hindley voert de forcing in de afzink daar bij de renners die momenteel strijden voor de derde plaats.
Groep der favorieten spat uit elkaar
De nummers een, twee en drie van de Tour de France zijn aan het versnellen in de groep van de leiders. Daarbij wordt de kloof meteen minder dan twee minuten. In de strijd om het podium en de witte trui lijkt het zo ook meteen voorbij voor Paul Seixas.
Die liet zijn ploeg het nodige werk leveren, maar het lukte niet voor de kopman om het af te werken. Pogacar, Del Toro en Evenepoel reden weg van Seixas & co, al spartelde Lenny Martinez toch nog tegen. Zo wordt het plots toch nog een strijd binnen de strijd, al is ook de ritzege in se nog niet weg voor Pogacar & co.
Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?
Het spat helemaal uit elkaar. Sepp Kuss lijkt de sterkste vooraan en lost de rest. HIndley volgt op enkele seconden, daarna is er Carapaz en nog wat verder zit ook Ayuso. Daardoor lijkt Kuss op weg naar de solo.
Al blijft het ook opletten wat er nog van achteraan gaat komen, want de groep van Tadej Pogacar is ondertussen tot minder dan drie minuten genaderd en het is de gele trui die daar de forcing voert. Is hij ploegmaat bij uitstek of komt er nog een échte versnelling in de slotkilometers van deze koninginnenrit?
Pogacar & co komen een beetje dichter bij de leiders
In de afdaling van de Galibier was er een val van Arensman, zonder veel erg. Die is ondertussen bijgehaald door de favorietengroep, die in de afdaling toch wat dichter is gekomen op Carapaz & co. Ook voorin aflossing van de wacht, want Ayuso is nu de vierde man.
Riccitello reed een slechte afdaling en is er vooraan af. De kloof met de groep was bij start van de laatste echte beklimming nog drie en een halve minuut. Daarmee is het allemaal nog te spelen voor wie er ook de etappe wil winnen, zoveel is duidelijk.
Pogacar voert de forcing in het peloton
Tadej Pogacar voert de forcing in het peloton, waardoor de kloof onder de vijf minuten gaat. Enkel Seixas, Martinez en Evenepoel kunnen ook nog volgen, net als ploegmaat Del Toro. Daardoor is het alle hens aan dek, al op het dak van de Tour de France.
Voorin blijft Carapaz indruk maken. HIj pakte het Souvenir Henri Degranges door als eerste boven te komen op de Galibier. Daarmee pakt hij 20 belangrijke punten, goed voor de bolletjestrui in Parijs. En ook meteen nog een extra prijs van 5000 euro, al ging het daar niet echt over. Ayuso probeert de vier leiders bij te benen.
Richard Carapaz blijft zeer gretig voorin, kloof nu al vijf minuten
Richard Carapaz blijft er vol voor gaan in de aanval. Een groepje met Riccitello, Hindley en Kuss heeft hem wel opnieuw bij de lurven op de Col du Galibier. In de strijd om de bolletjestrui is Carapaz wel uitstekende zaken aan het doen.
Meer zelfs: doordat Valentin Paret-Peintre eraf moest voorin, is de bolletjestrui al zo goed als zeker ondertussen. Dat zal ook zo zijn als hij op de Galibier als eerste boven komt. De kloof met de groep Pogacar is ondertussen zo'n vijf minuten, de eerste achtervolger is nog steeds Juan Ayuso.
Mads Pedersen wint de tussensprint
De sterke move van Mads Pedersen heeft indruk gemaakt. Hij is tot bij de groep van Juan Ayuso gekomen in de afzink en samen zijn ze ook naar Paret-Peintre en Carapaz gereden. Aan de tussensprint was er niemand die hem nog iets in de weg wilde of kon leggen: 25 punten binnen voor Pedersen op die manier.
Het peloton wordt gemend door UAE Team Emirates. Zij houden de boel goed in de gaten op een dikke twee minuten van de leidersgroep. Daardoor heeft Tadej Pogacar nog steeds een goede kans om de rit te winnen. Voor Pedersen is de Tour nu helemaal geslaagd en de groene trui binnen.
Carapaz pakt de eerste puntjes op de eerste col
Richard Carapaz heeft de eerste punten gepakt op de Col de la Croix de Fer. Hij reed op enkele kilometers van de bergprijs weg van iedereen en had aan de top ongeveer twintig seconden voorsprong op Paret-Peintre. In de afzink kwamen beide renners wel opnieuw samen.
In de strijd om de bolletjestrui pakt Carapaz zo twintig belangrijke punten. Aan Paret-Peintre om terug te komen en de strijd zo spannend te houden. In de afdaling is ondertussen Tiesj Benoot uit de kopgroep weggevallen, terwijl Mads Pedersen op weg is naar die groep. Hij wil nog wat punten pakken aan de tussensprint en maakt zo opnieuw heel veel indruk.
Carapaz kiest het hazenpad
In de kopgroep is Richard Carapaz er meteen als eerste vandoor gegaan op meer dan drie kilometer van de top van de eerste beklimming. Hij wil zo Valentin Paret-Peintre aanvallen met oog op de bergtrui. De rest van het groepje laat betijen, het peloton met de groep van Tadej Pogacar volgt al op een dikke minuut en dringt niet meer aan.
In dat peloton is onder meer Tim Wellens terug gekomen. Hij kan zo nog wat werk verrichten voor de gele trui. Ondertussen is er met Pascal Ackerman wel een opgave gemeld in de achterste gelederen van het peloton.
Eerste vlucht van de dag meteen vertrokken, maar ...
Het was meteen prijs in het begin van de koers. Een groepje met onder meer Veistroffer, Barguil, Abrahamsen en Steinhauser had een minuutje voorsprong kunnen pakken op het peloton, waar we naast Bernal en Carapaz ook Ayuso zeer bedrijvig zagen bij het begin van de koers.
Op de eerste steile kilometers bergop was zo meteen alles te herdoen en werd het een rit waarbij de sterke renners met ook onder meer Arensman, Kuss, Hindley, Carapaz en anderen wilden gaan aanvallen. Van controle was in het begin van de koers nog niet meteen sprake.
Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons vrijdag al eens stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden. En wat dan op zaterdag? Toch de vluchters nog eens, of een nieuw staaltje van kunnen van Pogacar?
Nog twee dagen en we zijn aan het einde van de Tour de France. Toch moeten er nog meer heel wat hoogtemeters worden overwonnen. En dus zou het nog wel eens een heel pittig einde van deze Grande Boucle kunnen worden. Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat is voor de tweede dag op rij dé hamvraag.
Het finale drieluik van deze Tour de France kan in principe alles nog door elkaar halen in het klassement. Tadej Pogacar had een geruststellende voorsprong van meer dan vier minuten op Remco Evenepoel en die heeft meer dan twee minuten voorsprong op Isaac Del Toro.
Intrinsiek kon er op vrijdag en zaterdag simpelweg met minuten worden gegoocheld en gegooid. Maar in de eerste episode daarvan heeft Tadej Pogacar met een ritoverwinning en wat extra minuten voorsprong de puntjes op de i gezet.
Spannende strijd naar Alpe d'Huez, part 1?
Op zaterdag staat de Alpe d’Huez voor de tweede keer op het programma, maar wordt die van een andere kant nog een keertje bereden. En op weg naar de Alpencol is er ook een heel erg leuk 'voorgerecht' dat moet worden afgewerkt.
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Met 5800 hoogtemeters is de rit van zaterdag zelfs de absolute koninginnenrit van deze Tour de France, toch wel pittig na drie weken hard koersen. De start is op deze zaterdag in Bourg d’Oisans. Deze klim ligt aan de voet van de Alpe d’Huez, maar op zaterdag beginnen we met de Croix de Fer - meteen 24 kilometer klimmen aan vijf procent.
Het dak van de Tour en bijna 6000 hoogtemeters maken er een pittig slot van
Daarna komt er eerst de Télégraphe (11,9 kilometer aan meer dan zeven procent gemiddeld) en aansluitend de Galibier, het dak van deze Tour de France. Dat is ook nog eens 17 kilometer extra klimmen aan 6,9 procent - en er zijn vlakkere stukken bij.
Na een lange afdaling volgt dan nog de Col de Sarenne (12,8 km aan 7,3%) en in het absolute slot nog een deeltje van Alpe d'Huez - een viertal kilometer. Wil Tadej Pogacar de puntjes op de i zetten? Dan zal dat gebeuren en dan is de Sloveen van UAE Team Emirates opnieuw de grote favoriet op de dagzege.
Tadej Pogacar met de puntjes op de i, of is het genoeg geweest?
Al is de kans natuurlijk groot of toch groter dat hij iet of wat defensief gaat rijden. Er is ook nog de strijd om de derde plaats én de witte trui en dan zijn bonificatieseconden voor Seixas bijvoorbeeld ook uit den boze. "Tadej wil opnieuw de rit winnen, maar het zal ervan afhangen hoe sterk de vlucht is", liet Tim Wellens optekenen.
ONZE STERREN
**** Tadej Pogacar
*** Remco Evenepoel - Isaac Del Toro
** Paul Seixas - Richard Carapaz - Sepp Kuss
* Matthias Skjelmose - Tom Pidcock - Juan Ayuso - Valentin Paret-Peintre
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