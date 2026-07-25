TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

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Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons vrijdag al eens stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden. En wat dan op zaterdag? Toch de vluchters nog eens, of een nieuw staaltje van kunnen van Pogacar?