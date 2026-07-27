Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten
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Remco Evenepoel heeft de Tour de France afgesloten met een knappe tweede plaats. Na afloop legde de Belgische kopman ook uit waarom hij in de slotronde van de laatste etappe niet meer reageerde op de aanval van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Beste Tourprestatie tot nu toe

Voor Remco Evenepoel betekende deze Tour de France opnieuw een stap vooruit. Bij zijn debuut in 2024 eindigde hij als derde, een jaar later moest hij voortijdig opgeven en nu mocht hij als tweede mee het podium op in Parijs.

Met de Arc de Triomphe op de achtergrond genoot Evenepoel zichtbaar van het moment. “Het is de eerste keer dat ik met de Tour finish in Parijs en hier op het podium staan is prachtig. Ik sta naast de man die het record evenaart en dat is nog mooier. Het is een onvergetelijk moment”, vertelde hij aan Sporza. De Belgische renner kijkt daarmee tevreden terug op drie jaar Tourervaring, waarin hij telkens sterker lijkt te worden.

Kritiek beantwoord met een podiumplaats

Evenepoel kreeg de voorbije maanden geregeld vragen over zijn klimcapaciteiten en zijn voorbereiding op de Tour. Volgens hem is deze tweede plaats het beste antwoord op die twijfels.

“Dat laat ik aan jullie. Mijn carrièredoel is om zoveel mogelijk op het podium te eindigen van grote rondes en om die te proberen te winnen”, reageerde hij op de vraag of hij zijn critici de mond had gesnoerd.

Hij benadrukte bovendien dat zijn planning bewust was opgebouwd. “Ik weet dat er dit voorjaar bepaalde kritiek terecht was over mijn klimkoersen, maar het voorjaar stond in het teken van Vlaanderen en Luik. De rest stond in het teken van de Tour en wat nog komt. Ik heb nu een van mijn hoofddoelen bereikt.”

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Waarom hij Pogacar en Van der Poel liet rijden

Tijdens de spectaculaire slotetappe trok Evenepoel niet mee toen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de finale nog versnelden. Achteraf gaf hij daar een duidelijke verklaring voor.

“Ik zat toen al iets te veel in mijn hoofd met de Clásica San Sebastián. Ik wilde geen risico's meer nemen en wilde veilig binnenkomen”, aldus Evenepoel.

Met zijn tweede plaats in het algemeen klassement stond er immers veel op het spel. Een valpartij of technisch probleem had zijn sterke Tour alsnog kunnen overschaduwen.

Blik meteen op nieuwe doelen

Dat Evenepoel al aan de Clásica San Sebastián dacht, toont hoe snel de focus in het moderne wielrennen verschuift. Nauwelijks was de Tour afgelopen of de Belgische kopman keek al vooruit naar zijn volgende afspraak.

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