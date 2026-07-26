Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Wout van Aert werkt met veel plezier opnieuw mee aan het ondersteunen van het goede doel. Zijn jarenlange hechte band met de To Walk Again vzw komt hierbij goed van pas.

Dat zien we op de Instagram Stories van Wout van Aert. Zo heeft hij enkele sociale mediaposts van To Walk Again gedeeld, om op deze manier nog veel meer mensen te bereiken. Dat zal zeker lukken, gezien alle volgers die op de hoogte willen blijven van het doen en laten van Van Aert. Hij gaat hen binnenkort nog meer bij zijn leven betrekken.

In afwachting daarvan kunnen ze een schilderij bemachtigen waar de renner van Visma-Lease a Bike in koersmodus op staat afgebeeld. Op dit unieke schilderij van 120x80 cm is Van Aert aan het koersen op zijn Cervélo en komt zijn voorwiel van de grond. Acryl op doek is de techniek die voor dit schilderij gebruikt werd.

Interesssante items voor fans Van Aert

Het is mogelijk om op dit schilderij te bieden en zo To Walk Again te ondersteunen. Daarnaast krijgt de nieuwe eigenaar van dit schilderij ook een mooi extraatje. Deze persoon krijgt immers ook een gehandtekend shirt van Van Aert in de bus. Het zijn dus items waar de grootste fans van Van Aert dus zeker interesse voor zullen hebben.

Het is zeker niet iedereen gegeven om een gesigneerd Visma-shirt van Van Aert in huis te hebben. Aangezien Visma stopt als hoofdsponsor van de ploeg, zal het een specifiek aandenken zijn aan 2026, het seizoen waarin Van Aert Parijs-Roubaix won. Wout en zijn vrouw Sarah De Bie zijn beiden ambassadeurs van To Walk Again.

Van Aert moest al meermaals revalideren

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Het is niet onlogisch dat Van Aert deze organisatie een warm hart toedraagt. De vzw heeft ook een post-revalidatiecentrium in het AZ in Herentals. Als er één iets is waar Van Aert veel van af weet, is het wel hoe zwaar het is om te revalideren. Van Aert moest bijvoorbeeld revalideren na de Tour de France van 2019 en in 2024 na Dwars door Vlaanderen en de Vuelta.