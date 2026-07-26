Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Wout van Aert werkt met veel plezier opnieuw mee aan het ondersteunen van het goede doel. Zijn jarenlange hechte band met de To Walk Again vzw komt hierbij goed van pas.

Dat zien we op de Instagram Stories van Wout van Aert. Zo heeft hij enkele sociale mediaposts van To Walk Again gedeeld, om op deze manier nog veel meer mensen te bereiken. Dat zal zeker lukken, gezien alle volgers die op de hoogte willen blijven van het doen en laten van Van Aert. Hij gaat hen binnenkort nog meer bij zijn leven betrekken.

In afwachting daarvan kunnen ze een schilderij bemachtigen waar de renner van Visma-Lease a Bike in koersmodus op staat afgebeeld. Op dit unieke schilderij van 120x80 cm is Van Aert aan het koersen op zijn Cervélo en komt zijn voorwiel van de grond. Acryl op doek is de techniek die voor dit schilderij gebruikt werd.

Interesssante items voor fans Van Aert

Het is mogelijk om op dit schilderij te bieden en zo To Walk Again te ondersteunen. Daarnaast krijgt de nieuwe eigenaar van dit schilderij ook een mooi extraatje. Deze persoon krijgt immers ook een gehandtekend shirt van Van Aert in de bus. Het zijn dus items waar de grootste fans van Van Aert dus zeker interesse voor zullen hebben.

Het is zeker niet iedereen gegeven om een gesigneerd Visma-shirt van Van Aert in huis te hebben. Aangezien Visma stopt als hoofdsponsor van de ploeg, zal het een specifiek aandenken zijn aan 2026, het seizoen waarin Van Aert Parijs-Roubaix won. Wout en zijn vrouw Sarah De Bie zijn beiden ambassadeurs van To Walk Again.

Van Aert moest al meermaals revalideren

Lees ook... Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen
Het is niet onlogisch dat Van Aert deze organisatie een warm hart toedraagt. De vzw heeft ook een post-revalidatiecentrium in het AZ in Herentals. Als er één iets is waar Van Aert veel van af weet, is het wel hoe zwaar het is om te revalideren. Van Aert moest bijvoorbeeld revalideren na de Tour de France van 2019 en in 2024 na Dwars door Vlaanderen en de Vuelta.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

17:50
Koers LIVE: Evenepoel noemt Van der Poel topfavoriet, Mathieu geeft die rol aan Pogacar

Koers LIVE: Evenepoel noemt Van der Poel topfavoriet, Mathieu geeft die rol aan Pogacar

16:53
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

12:20
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

14:50
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

13:30
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

13:00
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

11:20
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

10:20
🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

09:20
Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

08:50
Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

08:20
De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

07:00
Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

25/07
José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

20:00
Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

25/07
Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke Naast de fiets

Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke

19:00
ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

25/07
BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

25/07
TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

25/07
Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

25/07
Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

25/07
Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

25/07
Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

25/07
🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

25/07
Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

25/07
Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

25/07
Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

25/07
Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg" Naast de fiets

Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg"

25/07
Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

24/07
'Netcompany INEOS strikt grote naam'

'Netcompany INEOS strikt grote naam'

24/07
'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

24/07
TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

24/07
Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

24/07
Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

24/07
Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

24/07
Tom Boonen geeft Remco Evenepoel hoop: "Dan kan zelfs Pogacar in de problemen raken"

Tom Boonen geeft Remco Evenepoel hoop: "Dan kan zelfs Pogacar in de problemen raken"

24/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Einer Augustto Rubio Mathieu Van Der Poel Richard Antonio Carapaz Montenegro Tim Wellens Jan Bakelants Jose De Cauwer Mads Pedersen Marc Sergeant Dirk De Wolf Michael Valgren Andersen Michael Boogerd Primoz Roglic Eddy Planckaert Paul Herygers Lotte Kopecky Sven Vanthourenhout Quinn Simmons

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved