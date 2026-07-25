Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans
Foto: © photonews
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Wout van Aert bereidt zich volop voor op zijn rentree in het peloton. In de aanloop daarop komt onze landgenoot met een belangrijke aankondiging voor de fans.

Van Aert beleefde in het voorjaar een van de hoogtepunten van zijn carrière door Parijs-Roubaix te winnen. Daarna verdween hij door een aanslepende elleboogblessure even uit competitie na de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Van Aert heeft een verrassing op Instagram

Van Aert paste noodgedwongen voor de Tour de  France en zal in augustus en september aantreden in de Vuelta. Voor de Spaanse rittenkoers zal hij in de Ronde van Denemarken het nodige ritme opdoen, terwijl hij de voorbije weken ook stevig aan het trainen was in onder meer Livigno. Daar waagde hij zich ook offroad.

De fans kijken volop uit naar de rentree van de Belgische wielerster, maar ze krijgen binnenkort nóg meer leuks te horen. Dat verklapt Van Aert zelf op Instagram.

Er komt iets groots aan

"Dag allemaal, binnenkort lanceren we iets dat jullie, fans, nog dichter bij mijn leven als topsporter brengt. Keep you posted", zegt hij in een filmpje. "Willen jullie verbonden blijven met mij en mijn wereld? Hou dan mijn profiel in de gaten, want er komt iets groots aan", luidt het bijschrift.

Het is momenteel gissen waarop Van Aert nu precies zinspeelt. Zijn fans houden zijn sociale media de komende periode maar beter nauwlettend in de gaten. Deze week kunnen ze hem alvast in actie zien in de Ronde van Denemarken.

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