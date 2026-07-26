De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

Tadej Pogacar die de Tour de France wint? Dat is één verhaal van de koers. Aan de andere kant van het 'firmament' zijn er veel renners die al blij zijn dat ze gewoon Parijs halen. Zo ook Lennert Van Eetvelt, die de voorbije dagen de pijn heeft moeten verbijten.

Voor Lennert Van Eetvelt werd het geen leuke laatste week in de Tour de France. Door pijn aan de ribben werd het bij momenten een echte calvarietocht en dat hij Parijs lijkt te gaan halen is op zich al heel erg mooi te noemen.

"Het gaat elke dag een beetje beter met de pijn", aldus Van Eetvelt zaterdag bij Sporza voor de koninginnenrit. "Ik denk wel dat ze me beter achterstevoren op mijn fiets zouden zetten, want ik rij meer achteruit dan vooruit op het moment."

Lange dagen voor Lennert Van Eetvelt

"Het zijn heel lange dagen, een soort van granfondo. Er zijn veel renners die geen goede dag meer hebben en het wordt afzien. Dit nog uitrijden en dan zijn we in Parijs. De Montmartre gaat nog veel pijn doen aan mijn ribben, maar ik ga heel blij zijn als ik in Parijs zal raken."

"Ik probeer er nog niet te veel aan te denken en eerst deze etappes af te maken, maar het zou mooi zijn als ik de meet haal. Het wordt een mooi verhaal voor de kleinkinderen, inderdaad", aldus Van Eetvelt die het lachen niet verleerde.

Verhaal voor de kleinkinderen?

Een verhaal voor de kleinkinderen dus. José De Cauwer ging er meteen op door: "Parijs halen, dan kinderen, dan kleinkinderen. Hij heeft nog wel het een en ander te doen. Er staat nog wel wat op de lijst", aldus de commentator.





"Je moet alles in de juiste volgorde doen. Télégraphé, Galibier, Sarenne, Alpe d'Huez, binnenkomen in Parijs. Het tweede probleem ... Kinderen, dat is meestal minder lastig. Meestal, niet voor iedereen dat weet ik", kon er een lachje af bij José De Cauwer.