Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

Opnieuw is een profrenner het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Stan Dewulf kwam tijdens een trainingsstage in Frankrijk zwaar ten val nadat een bestelwagen hem en zijn ploegmaats afsneed. De Belgische renner hield er een breuk in de linkerarm aan over en diende intussen klacht in.

Stage eindigt abrupt na gevaarlijk manoeuvre

Stan Dewulf was bezig aan een hoogtestage in het Franse Les Arcs ter voorbereiding op de najaarskoersen. Na een succesvolle lente, met onder meer een vierde plaats in de E3 Saxo Classic, leek alles volgens plan te verlopen. Tot een bestuurder van een bestelwagen tijdens een trainingsrit een gevaarlijk inhaalmanoeuvre uitvoerde.

In een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen vertelde Dewulf hoe het misliep. “Na zijn inhaalmanoeuvre ging hij veel te snel weer naar rechts, waardoor mijn ploegmaten moesten uitwijken en vol in de remmen gingen. Voor ik het wist lag ik tegen het asfalt.”

Breuk in de elleboog, operatie voorlopig niet nodig

Na zijn val probeerde Dewulf nog even verder te rijden op zijn reservefiets, maar al snel voelde hij dat er iets ernstig mis was. In het ziekenhuis werd een dubbele breuk in de radiuskop van zijn linkerarm vastgesteld.

Gelukkig is de breuk niet verplaatst, waardoor een operatie voorlopig niet noodzakelijk is. De renner revalideert momenteel thuis in Gent. Daardoor mist hij onder meer de Ronde van Polen en de eendagswedstrijd in Hamburg.

Steeds meer verkeersagressie

Voor Dewulf is het ongeval extra frustrerend omdat het niet tijdens een koers, maar op training gebeurde. Hij merkt bovendien een verontrustende evolutie op. “Wij beoefenen ook maar gewoon onze job en ik stel helaas vast dat er meer en meer verkeersagressie is tegenover renners”, zegt hij. Hij vertelt ook dat hij tijdens een eerdere trainingsrit in Livigno, samen met Wout van Aert, eveneens bijna werd aangereden door een automobilist.





Met zijn getuigenis hoopt Dewulf dat bestuurders zich bewuster worden van de kwetsbare positie van fietsers op de weg.

Klacht ingediend na vluchtmisdrijf

Dankzij een ploegmaat die de nummerplaat van de bestelwagen kon fotograferen, werd de bestuurder geïdentificeerd. Dewulf legde intussen een verklaring af bij de politie en diende officieel klacht in.

“Ik hoop dat er gerechtigheid komt. Het gaat hier om een bewuste actie en bovendien is de bestelwagen zonder aarzelen doorgereden”, besluit de Belg. Ondanks het incident zegt hij geen schrik te hebben om opnieuw op de fiets te stappen zodra zijn arm voldoende hersteld is.