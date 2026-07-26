🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

Als Remco Evenepoel ontgoocheld is, heeft hij geen nood aan blije mensen uit zijn eigen kamp. Dit resulteerde in een voor de buitenwereld toch wel grappig moment waarbij Evenepoel de perschef van Red Bull een uitbrander gaf. Voor de man in kwestie was het wellicht iets minder grappig.

Remco Evenepoel reed in de koninginnenrit van de Tour de France naar een mooie tweede plaats. Bij het over de streep komen klopte hij van ontgoocheling op zijn stuur, want hij kwam slechts een kleine halve minuut tekort om ook nog koploper Richard Carapaz in te halen en een derde ritzege te behalen in deze Tour.

Ondertussen stond Gabriele Uboldi, de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe, al te juichen aan de aankomst, wellicht met de tweede plaats in het algemeen klassement in gedachten. Hij ontving Evenepoel met heel veel enthousiasme, maar daar had Remco even geen zin in en dat liet de Belg ook duidelijk blijken.

Remco was not happy after the finish line today…



🎥: @SBSSportau #TDF2026 pic.twitter.com/yaBcyrcGtn — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 25, 2026

Evenepoel vroeg Uboldi waarom hij aan het vieren was, waarop de Italiaan repliceerde dat hij blij was. "Stop toch met je show altijd", antwoordde Evenepoel dan weer. Een opmerking die toch doet vermoeden dat Uboldi niet zijn favoriete persoon is binnen de Red Bull-organisatie. "Ik ben tweede, ik win niet", onderstreepte Remco.

Even later waren ze allebei tot bedaren gekomen. Uboldi excuseerde zich bij Evenepoel en verzekerde hem dat ze gewoon blij zijn bij Red Bull voor hem. Ook Evenepoel was zelf inmiddels wat rustiger. "Ik wilde gewoon winnen, weet je", omschreef hij zijn gevoel op dat moment. Dat is de winnaarsmentaliteit die kwam bovendrijven.



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Excentrieke reactie Evenepoel

Daar verwees Evenepoel ook naar tijdens zijn reactie bij de media. In België zijn we die excentrieke reacties van Evenepoel inmiddels al gewend als hij ontgoocheld is of iets dreigt mis te gaan. Hij moet vooral de positieve zaken onthouden: zijn sterke prestaties in deze Tour, bekroond met twee ritzeges in Plateau de Solaison en Thonon-les-Bains en een tweede plek in het klassement.