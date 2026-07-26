Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Wow, wow, wow! Mathieu van der Poel had nog een prachtige kers op zijn Tour-taart in petto. Met een fenomenaal nummer heeft hij nog een tweede ritzege op zak gestoken.

Winnen op de Champs-Elysées was dan ook iets wat hij nog wilde afvinken. "Dit betekent veel voor mij", bekent Van der Poel in zijn flashinterview. "Ik dacht er een jaar geleden al aan. Ik was toen ziek en bekeek de rit op tv. Ik dacht toen al aan dit moment. Om het op die manier waar te maken, is als in een droom. Het is ongelooflijk."

Van der Poel moet ergens ook Tadej Pogacar bedanken. Ook de Sloveen bleef alles geven tot het echt niet meer kon. "Het was superzwaar. Alle respect voor Tadej. Ik dacht dat ze ons zouden terughalen. In de laatste 500 meter reed ik met het hoofd naar beneden zo hard ik kon. Ik wachtte tot een wiel mij voorbijstak."

Dat gebeurde maar niet. "Ik zag naast mij wel Pirelli-banden opduiken: het waren die van Jasper Philipsen. Dit toont dat we nooit opgeven. We waren misschien niet goed aan de Tour begonnen, maar eindigen nu als eerste en tweede op de Champs-Elysées. Dat is vrij goed", aldus Van der Poel, met een understatement van jewelste.

Lees ook... Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege
Van der Poel toonde nog maar eens dat hij er specialist in is om op het einde van een koers diep te gaan. "We hebben een gezegde in het Nederlands: het komt uit de tenen. Waar dit vandaan kwam, weet ik niet, maar niet uit mijn tenen." Van der Poel won ook al de negende rit met aankomst in Ussel. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

20:45
Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

17:50
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

13:30
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

15:50
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

14:50
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

13:00
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

10:20
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

12:20
🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

09:20
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

11:20
Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

08:50
Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

08:20
De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

07:00
José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

25/07
Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke Naast de fiets

Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke

25/07
Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

25/07
ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

25/07
BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

25/07
TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

25/07
Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

25/07
Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

25/07
Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

25/07
🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

25/07
Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

25/07
Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

25/07
Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

25/07
Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

25/07
Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

25/07
Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg" Naast de fiets

Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg"

25/07
'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

24/07
Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

24/07
TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

24/07
'Netcompany INEOS strikt grote naam'

'Netcompany INEOS strikt grote naam'

24/07
Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

24/07
Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

24/07
Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

24/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Einer Augustto Rubio Richard Antonio Carapaz Montenegro Jan Bakelants Jose De Cauwer Mads Pedersen Marc Sergeant Dirk De Wolf Lorena Wiebes Tom Dumoulin Quinn Simmons Victor Campenaerts Marc Reef Tom Boonen Bram Tankink Tim Wellens Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved