Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Wow, wow, wow! Mathieu van der Poel had nog een prachtige kers op zijn Tour-taart in petto. Met een fenomenaal nummer heeft hij nog een tweede ritzege op zak gestoken.

Winnen op de Champs-Elysées was dan ook iets wat hij nog wilde afvinken. "Dit betekent veel voor mij", bekent Van der Poel in zijn flashinterview. "Ik dacht er een jaar geleden al aan. Ik was toen ziek en bekeek de rit op tv. Ik dacht toen al aan dit moment. Om het op die manier waar te maken, is als in een droom. Het is ongelooflijk."

Van der Poel moet ergens ook Tadej Pogacar bedanken. Ook de Sloveen bleef alles geven tot het echt niet meer kon. "Het was superzwaar. Alle respect voor Tadej. Ik dacht dat ze ons zouden terughalen. In de laatste 500 meter reed ik met het hoofd naar beneden zo hard ik kon. Ik wachtte tot een wiel mij voorbijstak."

🏆 MATHIEU VAN DER POEL! WHAT A FINISH!



🏆 MATHIEU VAN DER POEL !!! QUEL FINAL !!!#TDF2026 pic.twitter.com/JRoJjfOa2r — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Dat gebeurde maar niet. "Ik zag naast mij wel Pirelli-banden opduiken: het waren die van Jasper Philipsen. Dit toont dat we nooit opgeven. We waren misschien niet goed aan de Tour begonnen, maar eindigen nu als eerste en tweede op de Champs-Elysées. Dat is vrij goed", aldus Van der Poel, met een understatement van jewelste.

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Van der Poel toonde nog maar eens dat hij er specialist in is om op het einde van een koers diep te gaan. "We hebben een gezegde in het Nederlands: het komt uit de tenen. Waar dit vandaan kwam, weet ik niet, maar niet uit mijn tenen." Van der Poel won ook al de negende rit met aankomst in Ussel.