José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

De beklimming naar Alpe d'Huez heeft er stevig op ingehakt. De fans waren vurig, maar er waren ook keerzijdes aan de medaille. Zo moest Einer Rubio de Tour de France verlaten, nadat hij op de auto van UAE Team Emirates was geknald. Al had het nog véél slechter kunnen aflopen.

Het grootste slachtoffer was echter Einer Rubio. De Colombiaan van Movistar knalde tegen de achterruit van de volgwagen van UAE en was er zwaar aan toe. Hij liep snijwonden op en moest afgevoerd worden. Een supporter viel vlak voor die wagen en dus moest de wagen alles dichtsmijten om erger te voorkomen.

"Ik ken het hé, ik ken het van binnen uit. Ik heb in de wagen gereden onder stress en toestanden, echt wel, echt wel. Ik heb over voeten gereden, ik heb armen tegen mijn spiegels weten klappen. Als je daar de eerste keer komt met de wagen en je hebt een klein beetje schrik", aldus José De Cauwer bij Sporza Live daarover.

Normale mens zou remmen, maar ...

"Een normale mens zou gaan remmen. Een normale mens doet dat als een renner een meter voor hem zou komen. En als je zou remmen, dan sta je stil en houdt het op. Je moet gewoon doorrijden en niemand echt raken."

"Matxin moet zich gaan verontschuldigen en contact opnemen met de mensen van Movistar, maar ze mogen vooral de organisatie en die mens die voor zijn zijn auto valt ... En ze mogen blij zijn dat hij super geconcentreerd is en niet alleen met zijn renner bezig is, om dat te vermijden."

Veel erger is vermeden

"Voor hetzelfde geld is die man dood ... En dan gaat het opnieuw waar het al vaak over ging, in plaats van dingen te verzinnen. Het gaat over de problematiek en situaties die dat soort etappes teweeg brengt. Daar moet men veel erger mee bezig zijn."



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"Dit kon een zeer ernstig iets zijn. Het is nu al ernstig met Rubio, het is ook iemands kind en iemands zoon, dat hoort niet, maar er is nog een héél groot ongeluk vermeden eigenlijk. Het publiek weghouden? Neen, dat is ook niet de bedoeling op zich."