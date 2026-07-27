Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

UAE Team Emirates-XRG verdiende tijdens de Tour de France liefst 832.750 euro aan prijzengeld, ruim drie keer zoveel als nummer twee Red Bull-BORA-hansgrohe. De eindafrekening toont hoe één dominante renner een gigantisch verschil kan maken.

UAE steekt met kop en schouders boven de rest uit

De eindverdeling van het prijzengeld spreekt boekdelen. UAE Team Emirates-XRG sloot de Tour af met 832.750 euro, gevolgd door Red Bull-BORA-hansgrohe (288.160 euro) en Lidl-Trek (204.870 euro). Helemaal onderaan eindigden Team Picnic PostNL (12.770 euro) en Caja Rural-Seguros RGA (13.570 euro).

In totaal werd 2.300.600 euro verdeeld onder de deelnemende ploegen. Dat bedrag komt overeen met de officiële prijzenpot van de Tour de France, waarin niet alleen de eindklassementen, maar ook ritzeges, dagklassementen en verschillende nevenprijzen zijn opgenomen.

Waar komt die 832.750 euro van UAE vandaan?

Het grootste deel van het bedrag is eenvoudig te verklaren. De eindwinnaar van de Tour ontvangt alleen al 500.000 euro voor de eindzege. Daarnaast levert elke ritzege 11.000 euro op en ontvangt de leider in het geel dagelijks 500 euro. Ook de eindwinst in de jongeren-, punten- of bergklassementen, dagprijzen en ereplaatsen brengen telkens extra geld op.

Voor UAE liep dat snel op dankzij de dominante Tour van Tadej Pogačar. Daarbovenop kwamen inkomsten uit hoge eindplaatsen van ploegmaats, dagelijkse podiumplaatsen, de ploegentijdklassementen en diverse premies onderweg.

Ook de concurrentie sprokkelde stevig bijeen

Red Bull-BORA-hansgrohe kwam aan 288.160 euro dankzij de tweede plaats in het algemeen klassement, meerdere ritzeges van Remco Evenepoel en verschillende ereplaatsen. Lidl-Trek verzamelde 204.870 euro, vooral dankzij ritoverwinningen, sprintpunten en het sterke klassement van Mads Pedersen.



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Bij ploegen als EF Education-EasyPost, Alpecin-Premier Tech en Team Visma Lease a Bike kwam het prijzengeld vooral uit ritzeges, top tien-noteringen, tussensprints en dagprijzen.

Waarom zijn de verschillen zo groot?

De Tour beloont vooral topprestaties. Wie het geel verovert, ritten wint en meerdere klassementen domineert, ziet het prijzengeld exponentieel stijgen. Ploegen zonder klassementsrenner of ritzeges moeten het doen met kleinere bedragen voor ereplaatsen, strijdlust, ploegklassementen en eindnoteringen.

Dat verklaart waarom UAE meer verdiende dan de nummers twee, drie én vier samen. In de praktijk wordt het prijzengeld overigens zelden volledig door de renners gehouden. Bij vrijwel alle WorldTour-ploegen verdwijnt het in een gezamenlijke pot, die na afloop wordt verdeeld onder renners én stafleden als beloning voor de teamprestatie.