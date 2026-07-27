Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

UAE Team Emirates-XRG verdiende tijdens de Tour de France liefst 832.750 euro aan prijzengeld, ruim drie keer zoveel als nummer twee Red Bull-BORA-hansgrohe. De eindafrekening toont hoe één dominante renner een gigantisch verschil kan maken.

UAE steekt met kop en schouders boven de rest uit

De eindverdeling van het prijzengeld spreekt boekdelen. UAE Team Emirates-XRG sloot de Tour af met 832.750 euro, gevolgd door Red Bull-BORA-hansgrohe (288.160 euro) en Lidl-Trek (204.870 euro). Helemaal onderaan eindigden Team Picnic PostNL (12.770 euro) en Caja Rural-Seguros RGA (13.570 euro).

In totaal werd 2.300.600 euro verdeeld onder de deelnemende ploegen. Dat bedrag komt overeen met de officiële prijzenpot van de Tour de France, waarin niet alleen de eindklassementen, maar ook ritzeges, dagklassementen en verschillende nevenprijzen zijn opgenomen.

Waar komt die 832.750 euro van UAE vandaan?

Het grootste deel van het bedrag is eenvoudig te verklaren. De eindwinnaar van de Tour ontvangt alleen al 500.000 euro voor de eindzege. Daarnaast levert elke ritzege 11.000 euro op en ontvangt de leider in het geel dagelijks 500 euro. Ook de eindwinst in de jongeren-, punten- of bergklassementen, dagprijzen en ereplaatsen brengen telkens extra geld op.

Voor UAE liep dat snel op dankzij de dominante Tour van Tadej Pogačar. Daarbovenop kwamen inkomsten uit hoge eindplaatsen van ploegmaats, dagelijkse podiumplaatsen, de ploegentijdklassementen en diverse premies onderweg.

Ook de concurrentie sprokkelde stevig bijeen

Red Bull-BORA-hansgrohe kwam aan 288.160 euro dankzij de tweede plaats in het algemeen klassement, meerdere ritzeges van Remco Evenepoel en verschillende ereplaatsen. Lidl-Trek verzamelde 204.870 euro, vooral dankzij ritoverwinningen, sprintpunten en het sterke klassement van Mads Pedersen.

Lees ook... Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Bij ploegen als EF Education-EasyPost, Alpecin-Premier Tech en Team Visma Lease a Bike kwam het prijzengeld vooral uit ritzeges, top tien-noteringen, tussensprints en dagprijzen.

Waarom zijn de verschillen zo groot?

De Tour beloont vooral topprestaties. Wie het geel verovert, ritten wint en meerdere klassementen domineert, ziet het prijzengeld exponentieel stijgen. Ploegen zonder klassementsrenner of ritzeges moeten het doen met kleinere bedragen voor ereplaatsen, strijdlust, ploegklassementen en eindnoteringen.

Dat verklaart waarom UAE meer verdiende dan de nummers twee, drie én vier samen. In de praktijk wordt het prijzengeld overigens zelden volledig door de renners gehouden. Bij vrijwel alle WorldTour-ploegen verdwijnt het in een gezamenlijke pot, die na afloop wordt verdeeld onder renners én stafleden als beloning voor de teamprestatie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

18:00
Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

15:00
"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren" Analyse

"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

07:00
Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

08:30
Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

09:30
Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

17:00
Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

11:30
Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

16:00
“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht Naast de fiets

“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht

13:30
Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

12:30
Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

10:30
Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

20:45
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

26/07
Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

20:30
🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

26/07
Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

26/07
Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

26/07
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

26/07
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

26/07
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

26/07
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

26/07
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

26/07
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

26/07
Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

26/07
De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

26/07
TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

25/07
José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

25/07
Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke Naast de fiets

Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke

25/07
Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

25/07
ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

25/07
BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

25/07
Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

Tadej Pogacar schuwde de risico's niet op Alpe d'Huez: "Dat is op het randje"

25/07
Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

25/07
Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

25/07
Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

25/07
Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

25/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Einer Augustto Rubio Dirk De Wolf Jan Bakelants Jose De Cauwer Mads Pedersen Thierry Gouvenou Ilan Van Wilder Juan Ayuso Sepp Kuss Michael Valgren Andersen Serge Pauwels Eddy Planckaert Michael Boogerd Lotte Kopecky Paul Herygers Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved