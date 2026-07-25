Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

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De Tour de France zit er zo goed als op. En toch is er nog héél veel om voor te spelen. De komende drie dagen wordt er nog héél veel beslist. Wat ligt al vast en wat is nog mogelijk? Het antwoord is eens te meer: alles is nog mogelijk, want Parijs is nog ver.