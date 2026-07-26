Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

Als Remco Evenepoel de Tour afsluit als tweede, zal de steun van echtgenote Oumi daar ook voor iets tussen zitten. De liefde tussen hen twee is ook tijdens de Tour de France duidelijk te merken. Ze steken die absoluut niet weg.

Evenepoel was de voorbije drie weken dan wel bezig aan de voor hem belangrijkste wedstrijd van het seizoen, dat betekent niet dat zijn relatie met Oumi op de achtergrond wordt geplaatst. Integendeel: de renner en rennersvrouw maakten er recent een punt van om hun liefde voor elkaar te blijven uitspreken.

Sociale media zijn hiervoor een handig middel anno 2026. Evenepoel is daar best actief op en laat dus geen kans onbenut. Zijn echtgenote Oumi heeft een reeks foto's en filmpjes op haar Instagrampagina geplaatst die duiden hoe ze de afgelopen weken heeft doorgemaakt. Dit doet de vrouw van Remco onder de noemer 'girls on tour'.

Remco dankt Oumi voor de steun

Oumi kon immers vaak op het gezelschap rekenen van een van haar beste vriendinnen. Evenepoel heeft gereageerd op de Instagrampost met de volgende woorden: "Habibti, dankjewel voor je steun", gevolgd met een hartje. Het is niet toevallig dat Evenepoel dit woord kiest om zich rechtstreeks tot zijn vrouw te wenden.

Habibti is in het Arabisch immers een populaire koosnaam om een vrouwelijke geliefde aan te spreken. Evenepoel heeft in de loop der jaren niet alleen Oumi als persoon maar ook haar achtergrond helemaal in de armen gesloten. Oumi heeft Marokkaanse roots. Evenepoel heeft in het verleden ook al laten blijken dat hij soms samen met Oumi bidt.



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Twee ritzeges en podiumplek voor Evenepoel

Oumi antwoordde op de reactie van haar man met een hartje. Meer is niet nodig om duidelijk te maken hoe graag ze elkaar zien. Dat heeft Evenepoel ongetwijfeld geholpen om de afgelopen weken zo'n sterke prestaties neer te zetten. Evenepoel won twee Tourritten en zal zijn doelstelling verwezenlijken om in Parijs het podium te halen.