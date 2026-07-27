Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie
Foto: © photonews
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De vakantie van veldrijder Michael Vanthourenhout is geëindigd in mineur. Tijdens een verblijf in het Franse Grenoble sloegen dieven de ruiten van zijn wagen stuk en gingen ze aan de haal met zijn koersfiets en een rugzak. Het incident dwong de Belg en zijn gezin om vroeger naar huis terug te keren.

Inbraak in geparkeerde wagen

Michael Vanthourenhout beleefde samen met zijn gezin een bijzonder onaangename afsluiter van zijn vakantie in Frankrijk. Terwijl hun auto geparkeerd stond in Grenoble, sloegen dieven toe. Ze vernielden een zijruit en de achterruit van de wagen en namen de koersfiets van de Belgische renner mee. Ook een rugzak verdween.

Aan Krant van West-Vlaanderen vertelde Vanthourenhout wat er gebeurde. “De auto stond geparkeerd in Grenoble. Dieven sloegen de achterruit en een zijruit stuk en gingen aan de haal met mijn fiets en een rugzak. De schade aan de auto was aanzienlijk”, klinkt het.

Vakantie noodgedwongen ingekort

De familie kreeg na de diefstal hulp van het hotelpersoneel om de beschadigde wagen tijdelijk rijklaar te maken. Zo konden ze alsnog veilig de terugreis naar België aanvatten.

“De mensen van het hotel hebben ons geholpen met plastiek te bevestigen aan de ruiten, zodat we huiswaarts konden rijden,” vertelde Vanthourenhout.

Door het incident verdwenen ook de resterende vakantieplannen in de vuilnisbak. Het gezin wilde normaal nog de Tour de France bezoeken, maar besliste uiteindelijk om meteen naar huis terug te keren.

Geen bezoek aan Alpe d’Huez en Parijs

Vanthourenhout keek ernaar uit om de renners aan het werk te zien op de mythische Alpe d’Huez en nadien ook de slotrit in Parijs bij te wonen. Dat plan viel volledig in het water.

“We besloten de vakantie in te korten. Jammer, maar het is niet anders,” reageerde hij nuchter. Intussen werden de kapotte autoruiten vervangen en is de wagen opnieuw hersteld.

Focus opnieuw op het wielerseizoen

Ondanks de domper blijft Vanthourenhout niet lang bij de pakken zitten. Dinsdag verschijnt hij aan de start van het Na-Tourcriterium van Roeselare. Daarna trekt hij opnieuw naar Frankrijk voor de Ronde van de Limousin, waarna de voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen stilaan echt begint.

Het vervelende incident verandert dus niets aan zijn sportieve planning, al zal het einde van de gezinsvakantie ongetwijfeld nog een tijd blijven nazinderen.

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Michael Vanthourenhout

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