Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar
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Vooraf werd gevreesd voor chaos op de flanken van Alpe d'Huez door de enorme toestroom van supporters. Achteraf blijkt die mensenzee mogelijk net een onverwacht voordeel te hebben opgeleverd voor Tadej Pogacar tijdens zijn historische klim naar de ritzege.

Van veiligheidsrisico naar onverwacht voordeel

Alpe d'Huez veranderde tijdens de Tour de France opnieuw in één grote mensenmassa. Dagen voor de etappe kampeerden duizenden wielerfans langs de iconische beklimming, waardoor organisatoren en ploegen zich zorgen maakten over de veiligheid. Smalle doorgangen en dicht opeengepakte supporters deden vrezen voor gevaarlijke situaties, zoals eerder al meermaals gebeurde op beroemde cols.

Volgens L'Équipe bleek die massale opkomst achteraf echter niet alleen een uitdaging, maar mogelijk ook een onverwachte bondgenoot voor Tadej Pogacar. De Franse sportkrant analyseerde hoe de Sloveen het ruim dertig jaar oude klimrecord van Marco Pantani wist te verbeteren.

Publiek vormde een natuurlijke windmuur

In de analyse wijst L'Équipe op een opmerkelijk aerodynamisch effect. De duizenden supporters die langs beide kanten van de weg stonden, vormden als het ware een lange menselijke corridor. Daardoor werd de zijwind gedeeltelijk afgeschermd en ontstond lokaal minder turbulentie rond de renners.

Dat betekent niet dat Pogacar dankzij het publiek zijn record reed, maar volgens de analyse kan de uitzonderlijk dichte mensenmassa wel enkele kostbare seconden hebben opgeleverd. Op een klim waar elk watt telt, kan zelfs een beperkt aerodynamisch voordeel een verschil maken. Het fenomeen wordt door specialisten beschouwd als een bijkomende factor naast de veel belangrijkere elementen zoals vermogen, materiaal en wedstrijdstrategie.

Veel meer dan alleen de fans

"Het feit dat een record van meer dan dertig jaar eindelijk wordt verbroken, is goed voor ons", schrijft L'Équipe in zijn uitgebreide analyse over de beklimming. Daarbij benadrukt de krant dat vooral Pogacars uitzonderlijke fysieke prestatie de basis vormde voor de recordtijd.

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Zijn hoge vermogen gedurende meer dan een half uur, de gunstige weersomstandigheden, moderne fietstechnologie en de perfecte voorbereiding van UAE Team Emirates-XRG speelden volgens de Franse sportkrant een veel grotere rol dan het effect van de supporters langs de kant. De menselijke windmuur was dus eerder de spreekwoordelijke kers op de taart dan de doorslaggevende factor.

Recordprestatie krijgt extra dimensie

De analyse van L'Équipe toont hoe klein de details kunnen zijn op het allerhoogste niveau. Waar de enorme supportersmassa vooraf vooral als een mogelijk veiligheidsprobleem werd gezien, blijkt die achteraf zelfs een bescheiden positieve invloed te hebben gehad op de prestaties van de renners.

Toch verandert dat niets aan de uitzonderlijke prestatie van Pogacar. Zonder een indrukwekkend vermogen, een uitgekiende koersindeling en uitstekende benen was ook een natuurlijke windmuur van duizenden fans nooit voldoende geweest om een van de meest legendarische klimrecords uit de wielersport te breken.

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