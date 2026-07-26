Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Wat een pechdag heeft Sepp Kuss zaterdag beleefd. Alsof zijn angstaanjagende valpartijen nog niet genoeg waren, heeft de Amerikaan ook nog een boete gekregen van de UCI.

Het had nochtans zo mooi kunnen zijn voor hem in de tweede rit met aankomst op Alpe d'Huez. Kuss zat alweer in de vlucht van de dag en bleek op La Sarenne de beste klimmer uit de ontsnapping. Hij deed bergtrui Carapaz plooien bergop en leek met een voorsprong van 25 seconden op weg om Visma-Lease a Bike dan toch een ritzege te schenken.

Het is echter anders gelopen. Kuss kwam in een tunnel al een eerste keer ten val, mogelijk door een gladde ondergrond. Die valpartij was niet te zien op de wedstrijdbeelden, maar inmiddels zijn er wel beelden van opgedoken op sociale media. Daarna kwam Kuss na een bocht nog een tweede keer ten val, waarna Carapaz hem voorbij raasde.

Vooral de tweede valpartij van Kuss was opzienbarend. Er hingen netten ter bescherming van de renners in die bocht, maar de val van Kuss mocht niet enkele meters verder gebeurd zijn. Anders was hij het ravijn in gestort, met mogelijke erge gevolgen. Nu kon hij zich al schuivend op de rand van het wegdek van zo'n scenario behoeden.

Zijn familie zal alleen stevig geschrokken zijn, iets waar Kuss ook al naar verwees in zijn flashinterview. Voorts is het enige gevolg het mislopen van de ritzege. Dat is natuurlijk jammer voor hem, maar het is niet het enige slechte nieuws dat de voormalige Vueltawinnaar zaterdag kreeg. Hij is ook nog eens beboet door de UCI.





Kuss stevig gestraft

Het weggooien van afval buiten afvalzones levert hem in totaal boetes van 1500 Zwitserse frank op en een puntenaftrek van 75 UCI-punten. Daarnaast krijgt hij ook nog een tijdstraf van één minuut in het algemeen klassement. Gelukkig was het klassement voor hem toch geen doel in deze Tour. Hij moet zich troosten met een vierde en derde plaats in de ritten naar Alpe d'Huez.