Wout is back! In deze koers treedt Van Aert (deze week) opnieuw in competitie

Wout van Aert moest de Tour aan zich voorbij laten gaan door een aanslepende elleboogblessure. Onze landgenoot legde er daarna stevig de pees op op training en staat volgens Het Laatste Nieuws nu voor zijn comeback in het peloton. Van Aert maakt de week nog zijn wederoptreden in competitieverband.

Van Aert hoopte na zijn epische zege in Parijs-Roubaix dit jaar ook te schitteren in de Tour de France, maar een blessure gooide roet in het eten. Bij een val met een tijdritfiets op training liep hij een elleboogletsel op dat later complicaties zou opleveren in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. HIj moest noodgedwongen uit koers stappen.

Van Aert neemt deel aan de Ronde van Denemarken

Van Aert zou daarna niet tijdig klaar geraken voor de Tour en moest forfait geven. Onze landgenoot focust nu volop op de Vuelta, die plaatsvindt van 22 augustus tot 13 september. Op Strava konden we al zien dat Van Aert er geregeld stevig de pees op legde op training, maar Het Laatste Nieuws weet nu dat hij voor zijn comeback staat in wedstrijdverband.

Van Aert zou volgens de krant deelnemen aan de Ronde van Denemarken. Die vindt plaats van 29 juli tot 2 augustus. De kopman van Visima-Lease a Bike kende er succes in 2018: hij won toen een rit en het eindklassement.

Van de Vuelta naar het WK

Zijn deelname aan de Ronde van Denemarken staat vooral in functie van de Vuelta. Daar zal Van Aert voluit voor ritzeges gaan. In het verleden won hij al drie etappes in de Spaanse rittenkoers, die dit jaar in Monaco start.

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Na de Vuelta mikt Van Aert in september volop op het WK in Montréal. In Canada krijgt hij een parcours op maat voorgeschoteld en zal hij samen met Remco Evenepoel de Belgische selectie leiden. Van Aert zal er wel enkel de wegrit rijden en niet in actie komen in de tijdrit. Dat herhaalde bondscoach Serge Pauwels onlangs. Maar eerst de Ronde van Denemarken dus.