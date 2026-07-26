Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

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Met Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zouden de hoofdrolspelers uit de slotrit van de Tour de France wel eens dezelfden kunnen zijn als die uit de Ronde van Vlaanderen. Een andere renner viel voor de start al in de prijzen.