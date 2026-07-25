Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

In de Tour de France is het pas in Parijs helemaal voorbij. Dat is ook gebleken voor Ilan Van Wilder, die na een kwalijke val heeft moeten opgeven en zo een goed klassement naar de haaien zag gaan. Het maakt nogmaals duidelijk dat het gevaar in elk hoekje zit.

Ilan Van Wilder had al een paar lastige dagen achter de rug, waarbij duidelijk werd dat de top-10 halen niet meer mogelijk zou zijn. De kloof met de top-10 werd plots heel groot door de aanvalslust van Carapaz, Jegat en anderen.

Toch leek het erop dat Van Wilder Parijs zou gaan halen als een knappe nummer twaalf. De kloof met de eerste achtervolgers was meer dan een kwartier en op die manier leek er toch nog wat mogelijk voor de 26-jarige Belg.

Ilan Van Wilder valt en moet opgeven in de Tour de France

Maar in de afdaling van de Col de la Croix de Fer liep het volledig verkeerd. Van Wilder kwam ten val in een bocht in de afdaling en schaafde zich daarbij zeer ernstig. Toch zat de Belg bij de val buiten beeld snel terug op de fiets.

Eind goed, al goed? Blijkbaar niet, want enkele kilometers later heeft de Belg alsnog moeten opgeven. Daardoor moest hij de wedstrijd meteen verlaten en is het einde verhaal voor Ilan Van Wilder, die uitkeek naar Parijs en het einde van een zware Tour de France.