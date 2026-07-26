Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel
Foto: © photonews
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Mathieu van der Poel zou nog eens een hoofdrol kunnen opeisen in de Tour de France. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend als velen denken, waarschuwt Tom Dumoulin.

Iedereen herinnert zich nog hoe Wout van Aert vorig jaar de slotrit over de Montmartre naar Parijs won. "Dat kan nu niet meer, want Wout van Aert is niet aanwezig", lacht Tom Dumoulin in De Avondetappe. Door het ontbreken van Van Aert zou nu met Mathieu van der Poel een andere klassieke specialist de favoriet kunnen zijn.

Op papier is dat een logische redenering. Dumoulin laat een ander geluid horen. "Iedereen denkt dat het dezelfde soort rit wordt, maar na de laatste keer Montmartre is het deze keer geen zes maar tien kilometer tot de finish. Bovendien keren de renners dan terug naar de Arc de Triomphe en rijden ze nog een halve ronde over het parcours."

Goed voor Kooij en minder goed voor Van der Poel

Deze parcourswijziging noopt Dumoulin tot een conclusie. "De spurters maken zeker nog kans om terug te keren." In Nederland wordt dat nieuws op een gemengde manier onthaald, afhankelijk van welke renner je voorkeur wegdraait. "Het is goed nieuws voor Kooij. En het is inderdaad minder goed nieuws voor Van der Poel."

Het ligt dus zeker niet voor de hand dat Van der Poel in Parijs zijn tweede ritzege meegraait. Alpecin-Premier Tech moet beslissen of het zijn kaart trekt of die van Philipsen. Aangezien zijn batterij niet leegraakt, zal ook Pedersen wel meestrijden. Zelfs met de nummers 1 en 2 uit het klassement, Pogacar en Evenepoel, moet rekening gehouden worden. En volgens Dumoulin dus ook met de sprinters.

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