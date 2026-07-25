Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"
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Alpe d'Huez leverde opnieuw gekke taferelen op. De fans stonden rijen dik en gingen helemaal uit de bol. Niet elke renner voelde zich echter even veilig en één landgenoot kreeg zelfs een klap op het hoofd. Ook Mathieu van der Poel was populair.

Alpe d'Huez zorgt altijd voor een massale volkstoeloop, maar dit jaar leek er nóg meer volk dan anders te staan. De incidenten bleven uiteindelijk beperkt, maar er waren toch enkele toestanden die de wenkbrauwen stevig deden fronsen.

Evenepoel en Einer Rubio

Remco Evenepoel werd naar eigen zeggen opgehouden door supporters en motoren op het moment dat hij wilde aanvallen. Dat verklaarde hij bij Sporza. Maar dat was niets vergeleken met wat Einer Rubio meemaakte.

De renner van Movistar reed vlak achter de volgwagen van UAE, maar knalde keihard tegen de achterruit toen die moest remmen voor een voorovergevallen fan. De Colombiaan moest zwaar aangeslagen en met snijwonden in het aangezicht afgevoerd worden. Het toont duidelijk aan dat de omstandigheden niet altijd even veilig waren.

Van Gils kreeg een klap

Niet alle renners voelden zich even veilig. "Op sommige momenten vond ik het wel angstaanjagend", vertelde Quinten Hermans na de rit bij Het Laatste Nieuws. "Er waren bijna altijd motors in de buurt, maar je voelt je wel heel klein als je tussen zo’n muur van volk rijdt."

"Waar er geen nadarhekken stonden, dacht ik soms: ‘Gaan die hier wel op tijd opzij gaan?’", vroeg Victor Campenaerts zich af. Maxim Van Gils deelde letterlijk in de klappen. "Ik had het erger verwacht. Eén supporter heeft wel op mijn hoofd geslagen. Dat vond ik ambetant. Gelukkig had ik een helm op."

Iedereen wilde Van der Poel aanraken

Emyl Verstrynge getuigde dan weer over ploegmaat Mathieu van der Poel. "In de gruppetto viel het goed mee. Van mijn lijf zijn ze afgebleven, maar Mathieu van der Poel reed ook bij ons en je kan je inbeelden dat hij minder met rust werd gelaten."

"Iedereen wou hem aanraken. Dat doen ze beter niet, maar Mathieu is op zo’n niveau gekomen dat hij zich dat niet meer aantrekt."

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