Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”
Foto: © photonews
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Nog geen 24 uur na zijn knappe tweede plaats in de Tour de France stapt Remco Evenepoel opnieuw op de fiets. De Belgische kopman verschijnt maandag aan de start van het na-Tourcriterium in Aalst. Waarom? Daar zijn volgens de organisatie meerdere goede redenen voor.

Meteen weer in actie na de Tour

Na drie weken afzien door Frankrijk, goed voor 3.321 kilometer, meer dan 54.000 hoogtemeters en een tweede plaats in het eindklassement, zou een rustdag logisch lijken. Toch kiest Remco Evenepoel ervoor om vrijwel meteen opnieuw een rugnummer op te spelden. En dat terwijl hij zich in de finale van de slotetappe bewust afzijdig hield, toen Van der Poel en Pogacar vertrokken.

De renner uit Schepdaal verschijnt vanavond aan de start van het na-Tourcriterium in Aalst, waar hij het over ruim 100 kilometer opneemt tegen verschillende andere profrenners. Daarmee zet hij een traditie voort waarin Toursterren kort na de Ronde van Frankrijk hun opwachting maken op Belgische criteriums.

Vergoeding speelt een rol

Volgens organisator Renno Roelandt is er een duidelijke verklaring voor de aanwezigheid van Evenepoel. “Hij wordt er royaal voor vergoed”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Over het exacte bedrag wil hij echter niets kwijt.

“Hoeveel, dat ga ik nooit vertellen. Want als je één keer verklapt welk bedrag renner X krijgt, gaat renner Y die daar net onder zit hetzelfde bedrag verwachten.” Volgens Roelandt is het nu eenmaal gebruikelijk dat toppers een startvergoeding ontvangen om publiek naar dergelijke evenementen te lokken.

Dicht bij zijn eigen supporters

Toch draait het volgens de organisator niet alleen om het financiële plaatje. Evenepoel rijdt ook omdat hij zich graag toont aan zijn supporters uit de eigen streek.

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“Hij zal zich na al die weken in Frankrijk ook eens willen tonen aan zijn eigen supporters hier. Hij is een renner van de streek hè. Schepdaal is hier achter de hoek. De eigen supporters moet je ook plezieren.”

De populariteit van Evenepoel is volgens Roelandt enorm, zeker na zijn tweede plaats in de Tour. Dat zal zich ook vertalen in de opkomst langs het parcours.

Aalst verwacht recordopkomst

De organisatie rekent dit jaar op aanzienlijk meer toeschouwers dan anders. “In een normaal jaar verwachten we zowat 65.000 toeschouwers in Aalst, dit jaar zal het heel wat meer zijn. Dat komt door Remco.”

Het criterium kan bovendien uitpakken met een indrukwekkende erelijst. Eerdere winnaars zijn onder anderen Chris Froome, Mark Cavendish, Peter Sagan en Robbie McEwen. Ook Evenepoel schreef het criterium al eens op zijn naam, in 2019.

Met zijn snelle terugkeer in competitie onderstreept de Belgische kopman niet alleen zijn populariteit, maar geeft hij zijn vele supporters ook de kans om zijn Tourprestatie van dichtbij te vieren.

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