Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

We kennen Ruben Van Gucht vooral als wielercommentator, maar hij is ook eens zelf de fiets op gekropen. Tijdens een fietstocht ging het in de afdaling echter mis in een bocht en belandde hij in een ravijn.

De HLN-site meldt dat het een fietstocht voor het VTM-programma Congé Payé een onverwachte ontknoping kende. Deze fietstocht zal aan bod komen in de aflevering van vanavond, maar er werd al een kort fragment vrijgegeven. "Ik heb de kortste weg naar beneden genomen", lacht Van Gucht, terwijl hij uit de ravijn kruipt.

"Willen jullie mij allemaal dood, ofzo?" Van Gucht was op pad met Jan Bakelants en Mark Uytterhoeven. Bakelants laat uitschijnen dat Uytterhoeven toch wel enige druk zette in de afdaling en bestempelde dit als 'weinig collegiaal'. Uytterhoeven was zich van geen kwaad bewust: "Ik wilde gewoon de juiste route aangeven."

Uytterhoeven stelt Van Gucht gerust na valpartij

Bakelants meende dat die route toch niet helemaal juist was, want volgens hem ging Uytterhoeven zelf bijna uit de bocht. Uytterhoeven slaagde er echter wel in om zich recht te houden, in tegenstelling tot Van Gucht. "Je ziet er nog goed uit, hoor", stelde Uytterhoeven Van Gucht gerust. Bakelants kwam na die opmerking niet meer bij van het lachen.

"Hij heeft alleen een blauw oog", grinnikte de voormalige profrenner. Van Gucht hield een zak ijs tegen zijn linkeroog om een zwelling te voorkomen. Voorts was er ook een snee onder dit oog te zien. Gelukkig was dat de enige verwonding die Van Gucht aan zijn tuimelperte had overgehouden en kon hij het allemaal nog navertellen.

Lof voor Evenepoel in Congé Payé



Ruben Van Gucht zal in de toekomst waarschijnlijk nog wel eens nadenken voor hij met Uytterhoeven en Bakelants gaat fietsen. Overigens was er eerder in dit programma lof voor Remco Evenepoel, voornamelijk van Bakelants en Dirk De Wolf. Dat had onder meer te maken met de twee ritzeges van Evenepoel in de Tour.