Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

De 19e etappe van de Tour de France blijft nazinderen. Het massaal opgekomen publiek zorgde voor een uitgelaten sfeer, maar creëerde ook enkele gevaarlijke toestanden. Tom Boonen en Jan Bakelants trekken bij 'Congé Payé' aan de alarmbel.

De sfeer was zinderend op Alpe d'Huez. De fans waren massaal uitgerukt om hun favoriete renner aan het werk te zien, maar de veiligheid liet op sommige plekken ferm te wensen over.

Remco Evenepoel klaagde bij Sporza dat hij bij een aanval opgehouden werd door fans en motoren, terwijl Einer Rubio zwaar tegen de volgwagen van UAE knalde. De Colombiaan werd met snijwonden en zwaar aangeslagen afgevoerd. Tom Boonen en Jan Bakelants zagen het met lede ogen aan.

De organisatie schiet tekort

"Sport moet een feest blijven, maar de organisatie schiet zwaar tekort", vertelt Boonen bij 'Congé Payé' (VTM GO). "Je wist gewoon dat er zich een probleem ging aandienen. Er is te veel volk voor de ruimte die er beschikbaar is. Ze zetten nadars. Maar iedereen gaat naar de stukken zonder dranghekken, waardoor het nog meer opstropt."

"Ofwel zet je heel de klim af - wat eigenlijk hoort in dit soort ‘theaters’", gaat Boonen verder. "Dat doen ze niet en zo creëren ze een enorm risico. Het is verbazingwekkend dat het vaak nog goed afloopt, want dit kan niet blijven duren. Ik begrijp het echt niet."

Het trekt op niks, vindt Bakelants

"Ze maken ruim 130 miljoen euro winst, maar ze kunnen niet een klein beetje investeren in veiligheid", treedt Bakelants hem bij. "Ik vind het niet alleen grof nalatig, het herleidt ook de belevingskwaliteit van de échte wielerfans tot nul. Het trekt op niks. Vraag dan liever 10 of 30 euro inkom."





Boonen geeft aan dat hij in het verleden gekke dingen heeft zien gebeuren waarbij zelfs mensen doorgereden zijn. Volgens de voormalige wereldkampioen houden toestanden zoals deze de koers tegen om meer te worden dan een 'regionale' sport.

Boonen wijst ook naar de ploegen en de renners

Hij snapt dat de organisatie niet het hele parcours kan afzetten, maar iedereen ziet wel hoe de situatie elk jaar gevaarlijker wordt. Er zijn fans die Tadej Pogacar nu al viseren en er is maar één gek nodig om de toestand helemaal te laten escaleren.

Hij wijst ook naar andere actoren. "De ploegen en de renners zijn de grote schuldigen. Niemand wil ermee stoppen. Dat is al jaren het probleem", aldus Boonen.

De veiligheid op een col zoals Alpe d'Huez is een thema dat druk besproken wordt en ook aan bod kwam bij Vive le Vélo. Ook daar riepen ze op tot maatregelen. Het is afwachten of ASO gehoor geeft aan de oproep.