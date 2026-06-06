CEO Evenepoel is zeer duidelijk over doelstellingen 2026

De Tour de France 2026 zou wel eens een pittige strijd kunnen worden. Er zijn natuurlijk Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar er is ook de tandem van Red Bull-BORA-hansgrohe. Waar zijn zij toe in staat in 2026?

Remco Evenepoel liet zich eerder al uit over de Tour de France en was daarbij duidelijk: “Ik kan de Tour de France in 2026 winnen.” Daarbij moeten natuurlijk wel heel wat parameters in het voordeel van de Belgische renner gaan uitdraaien.

In 2024 was Evenepoel zelf derde in de Ronde van Frankrijk, terwijl Florian Lipowitz in 2025 op het podium mocht plaatsnemen. In 2026 rijden ze samen – of wordt het op een bepaald moment ook tegen elkaar?

De doelstellingen van Red Bull-BORA-hansgrohe zijn duidelijk

De CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe Ralph Denk blikte eerder al vooruit in Het Laatste Nieuws: “De Tour is een hoofddoel, maar is dat niet zo voor elke ploeg? Het is de grootste wedstrijd in onze sport. We zullen sterker voor de dag komen dan vorig jaar.”

Denk ziet daarvoor een sterkere ploeg – en als de voorbereiding goed is, dan moet er ook tegen Pogacar en Vingegaard iets mogelijk zijn. “Al moeten we misschien wachten tot Pogacar en of Vingegaard een fout maken. Ook zij zijn maar mensen. Dat Pogacar nog geen fout maakte? Misschien de komende jaren wél.”

Er is meer dan de Tour de France alleen voor Remco Evenepoel

Denk zal tevreden zijn als Evenepoel of Lipowitz het podium van de Tour kan halen in 2026. “Maar ons seizoen stopt ook niet na de Tour. Voor Remco zijn de eendagskoersen in Canada, het WK en de Ronde van Lombardije ook grote doelen met kans op winst. Die koersen staan nu al met stip op zijn kalender.”





Het zal dus een pittige maand juni en juli worden. Maar de druk staat er ook niet per se enorm op. Tadej Pogacar is en blijft de grote favoriet en daarmee wordt de druk ook afgehouden van alle andere kanshebbers. Vingegaard heeft ondertussen al de Giro op zijn naam kunnen schrijven.