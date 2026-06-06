Johan Bruyneel steekt wielerland onder het gras: "Geen enkele"

Het Spaanse wielrennen zit op zijn gat. Dat is toch een beetje de mening van heel wat analisten. Zeker een grote ronde winnen zit er de eerste jaren niet meteen aan te komen. Ook Johan Bruyneel heeft zich nu uitgelaten over de zaak.

Alberto Contador is de laatste winnaar van de grote rondes uit Spanje. In 2009 won hij de Tour de France, in 2014 de Vuelta en in 2015 de Giro. Sindsdien werd er geen enkele grote ronde meer gewonnen door een Spanjaard.

Toch wel tekenend voor een land met dergelijke mogelijkheden en een rijke geschiedenis van winnaars van grote rondes. De tijd van Indurain en anderen lijkt nog niet eens zo lang geleden. Maar in de Giro 2026 was de eerste Spanjaard David De La Cruz op de veertiende plaats en op meer dan twintig minuten.

Wanneer nog eens Spaanse eindwinst?

In de Tour de France van 2025 was het nog slechter gesteld, want Cristian Rodriguez werd toen twintigste op anderhalf uur van Tadej Pogacar. En in de Vuelta van vorig jaar werd Balderstone dertiende op bijna een halfuur.

Ayuso won wel een etappe en liet goede dingen zien. Of hij de man is die binnenkort voor Spaanse eindwinst zal kunnen zorgen? Dat hopen ze alvast bij zijn nieuwe ploeg, maar het zal niet makkelijk zijn. Anders wordt het misschien al wachten op de talenten van de toekomst zoals Noval.

Wachten op Noval of wat met Ayuso?

"Het is voor ouders een hele opgave om hun kinderen te laten koersen. Je moet eigenlijk heel Spanje rondreizen om wedstrijden te vinden. En de jongeren moeten ook een idool hebben. Zoals Indurain, Delgado, Contador of Valverde", aldus Johan Bruyneel in een analyse voor Sporza.





Slotsom: er zal niet snel een man uit Spanje een grote ronde winnen. Zeker niet zolang Vingegaard en Pogacar rondrijden, weet onze landgenoot. "Ik zie er op dit moment geen enkele. Een Spanjaard die de Vuelta wint binnen dit en 10 jaar, dat zou misschien wel nog kunnen."