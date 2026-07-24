Waarom viel niemand van de favorieten aan donderdag?

Nog drie dagen en we weten alles van deze Tour de France. Wie wint, wie verliest? In de rit van donderdag hielden de klassementsmannen elkaar in de gaten, zonder echter voluit te kiezen voor de aanval. Een duidelijke reden daarvoor is ... schrik.

Dat is toch alvast de mening van Marc Sergeant, die jarenlang zelf in het peloton meereed en als ploegleider ook ervaring heeft opgedaan in het reilen en zeilen van teams en hoe ze denken op bepaalde cruciale momenten in een race.

"De klassementsrenners zijn de strijd uit de weg gegaan. Veel meer dan een paar seconden viel er ook niet te winnen. De strijd voor geel, als die er nog komt, en voor de witte trui is voor de aankomsten op Alpe d'Huez", aldus Sergeant in Het Nieuwsblad.

De schrik zat in het peloton voor wat komen gaat

"Het belangrijkste nieuws viel in het kamp van UAE te rapen. Ze verliezen McNulty, Wellens die als allerlaatste is aangekomen. Dat is geen goed teken, voor de ploeg is het vervelend. Yates leek dan weer min of meer hersteld van de zware dreun die hij woensdag kreeg."

"Ik zag trouwens veel renners voortijdig afhaken met het oog op de etappes van vrijdag en zaterdag. Ze vrezen die etappes, simpelweg omdat er veel van afhangt. Ik vrees dat er nog een paar renners zullen ontploffen en het is moeilijk te voorspellen wie dat zullen zijn."

Wie zet de puntjes op de i op vrijdag en/of zaterdag in de Tour de France?

"Evenepoel­ gaf me wel een goede indruk. Hij zat comfortabel op zijn plaats, Van Gils liet weten dat het voor Remco best wat rapper had gemogen. Dat doet het beste verhopen", gelooft hij er alvast in dat Evenepoel zijn plaatsje op het podium minstens zal kunnen veiligstellen.





Er komen nog drie pittige wedstrijddagen aan. Voor sommige klassementen zou het ook zondag in Parijs en op Montmartre nog enorm zwaar kunnen worden. De geheimen zullen heel snel worden prijsgegeven, zoveel is duidelijk.