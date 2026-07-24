TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez
Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons donderdag stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden.
TDF LIVE: Tadej Pogacar zet de puntjes op de i op Alpe d'Huez
Pogacar ging tekeer als een bezetene op Alpe d'Huez en sloot in het slot aan bij Carapaz en Martinez. De gele trui wachtte de sprint niet af en liet zijn twee metgezellen achter op weg naar zijn vijfde ritzege van deze Tour.
Martinez werd tweede en Carapaz derde. Medevluchter Kuss tekende voor de vierde plaats voor Halland Johannessen en Remco Evenepoel. Opdracht volbracht voor onze landgenoot, die comfortabel op de tweede plaats blijft.
Ook morgen moet er stevig geklommen worden. Als Evenepoel opnieuw standhoudt, dan is de tweede plaats (zo goed als) een feit.
🏆 TADEJ POGACAR WINS HIS FIFTH! THE SLOVENIAN TRIUMPHS AT THE SUMMIT OF ALPE D’HUEZ! 🏔️— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
🏆 TADEJ POGACAR POUR LA CINQUIÈME ! LE SLOVÈNE S’IMPOSE AU SOMMET DE L’ALPE D’HUEZ ! 🏔️@Continental_fr 🥇 #TDF2026 pic.twitter.com/NCwyoMJRvg
TDF LIVE: Carapaz keer op keer, maar Pogacar nadert!
Richard Carapaz wil deze rit winnen. De Ecuadoriaan lanceert de ene aanval na de andere, maar krijgt Kuss en Martinez er voorlopig niet af. Heeft hij nog wat in de tank zitten?
Ondertussen nadert Tadej Pogacar. Met nog 4,8 kilometer te gaan is de achterstand van de gele trui 48 seconden.
Een ontketende Pogacar lijkt op zoek te gaan naar de ritwinst. Als ze voorin twijfelen, zijn ze eraan voor de moeite. Ze moeten samenwerken.
Pogacar zal hoe dan ook tijd pakken op de concurrentie en de Tour nog wat meer naar zijn hand zetten. Wie twijfelde er nog aan zijn vijfde eindzege?
💪 Another attack from Richard Carapaz! Lenny Martinez manages to keep up, but Sepp Kuss can’t. And Tadej Pogacar is now just 45 seconds behind!— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
💪 Nouvelle attaque de Richard Carapaz ! Lenny Martinez parvient à suivre, pas Sepp Kuss. Et Tadej Pogacar n'est plus qu'à 45'' !… pic.twitter.com/9Fbf66BCzy
TDF LIVE: Pogacar meteen in de aanval op Alpe d'Huez!
Tadej Pogacar laat er geen gras over groeien. De Sloveen valt vroeg aan op Alpe d'Huez en laat de andere klassementsmannen achter. Remco Evenepoel volgt zijn eigen ritme. "Vergeet het verhaal van de ziekte", zei Renaat Schotte tijdens de live-uitzending.
Ook voorin zit het spel op de wagen. Carapaz voert er de forcing en gaat volop op zoek naar de ritzege. Hij is in het gezelschap van Sepp Kuss en Lenny Martinez. Daarachter zit een groepje met onder meer Quinn Simmons.
Pogacar volgt op 2 minuten en 10 seconden. Denk hij nog aan de zege?
🇪🇨 Richard Carapaz is in absolutely brilliant form at the front! He’s putting Sepp Kuss and Lenny Martinez through their paces, as they struggle to stay on his wheel.— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
🇪🇨 Richard Carapaz est en très grande forme à l'avant ! Il met au supplice Sepp Kuss et Lenny Martinez qui ont… pic.twitter.com/dbiPrgx3xf
TDF LIVE: kopgroep rond de top van de Col d'Ornon
De koplopers hebben de top gerond van de Col d'Ornon (5,4 km aan 6,4%). Richard Carapaz, de winnaar van de rit van gisteren, mocht er de punten oprapen. De Ecuadoriaan doet er vijf stuks bij en kruipt opnieuw wat dichter bij Paret-Peintre. Dat belooft voor de rit van morgen.
Ondertussen is de groep van Tadej Pogacar stevig gedecimeerd. De groep van de favorieten telt amper elf renners meer. Onder meer Remco Evenepoel en Paul Seixas vergezellen de gele trui. De achterstand op de koplopers bedraagt met nog 24 kilometer te gaan 3 minuten en 48 seconden.
There are now only 11 riders left in the Yellow Jersey group! 😬— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
Ils ne sont plus que 11 dans le peloton Maillot Jaune ! 😬 #TDF2026 pic.twitter.com/uZJdhGcI6Z
TDF LIVE: Pedersen doet opnieuw uitstekende zaak voor het groen
De strijd voor de groene trui is nog wat moeilijker geworden voor Jasper Philipsen. Mads Pedersen zat in de kopgroep met het doel om punten te sprokkelen bij de tussensprint en de Deen is geslaagd in dat doel.
Hij pakt 25 punten en bouwt de kloof met Philipsen uit tot 57 punten. Een praktisch onmogelijke zaak lijkt het voor onze landgenoot, die er voor rit 19 ook niet echt meer in leek te geloven.
Met de tussensprint achter de rug is de volgende horde de Col d'Ornon. Daar liggen er opnieuw punten te rapen voor het bergklassement. Bolletjestrui Paret-Peintre zal daar geen punten pakken. Hij laat de kopgroep gaan. Meer dan waarschijnlijk met het oog op morgen, wanneer er heel wat punten te verdienen zijn.
💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026
💚 Mads Pedersen has once again put in a flawless performance to score a further 25 points! The green jersey is getting much closer!
💚 Mads Pedersen à nouveau parfait pour marquer 25 points supplémentaires ! Le maillot vert se… pic.twitter.com/08NVpJoEWn
TDF LIVE: grote kopgroep krijgt bijna vier minuten, Paret-Peintre pakt opnieuw de volle buit
De grote kopgroep heeft ondertussen een mooie voorsprong van ongeveer 3 minuten en 42 seconden. Lenny Martinez is een van de renners uit de top tien die mee is. De Fransman maakt virtueel een mooie sprong in het klassement.
Ondertussen heeft Paret-Peintre ook de bergpunten gepakt op de Col du Noyer (7,2 km aan 8,5%). Hij haalde het voor opnieuw Carapaz en verstevigt zijn leidersplaats in het bergklassement.
Het is nu aftellen naar de tussensprint in Le Périer na 89,4 kilometer, waar Pedersen zijn slag wil slaan. Daarna is het aan de klimmers op de Col d'Ornon en Alpe d'Huez. Krijgen we vuurwerk?
🏁 102 km— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2026
⛰️ Col du Noyer (cat. 1) ⛰️
1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 10 pts
2️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 8 pts
3️⃣ 🇳🇱 Thymen Arensman , 6 pts
4️⃣ 🇺🇸 Quinn Simmons, 4 pts
5️⃣ 🇺🇸 Sepp Kuss, 2 pts
6️⃣ 🇺🇸 Matthew Riccitello, 1 pt#TDF2026 pic.twitter.com/njSDTTw9Nm
TDF LIVE: Paret-Peintre komt op kop in het bergklassement
De strijd om de bollen ligt met nog twee Alpenetappes te gaan nog helemaal open. Valentin Paret-Peintre maakt er nog steeds volop een doel van . Voor aanvang van de 19e etappe was hij tweede in het bergklassement met 69 punten, ééntje minder dan Tadej Pogacar. Richard Carapaz had er 63.
Paret-Peintre en Carapaz gingen de strijd meteen aan op de Col Bayard, een beklimming van tweede categorie. Het was de Fransman die het haalde en vijf punten pakte. Hij komt zo virtueel op kop in het bergklassement.
Op de volgende beklimming – de Col du Noyer – liggen er 10 punten te rapen.
Paret-Peintre en Carapaz maakten trouwens deel uit van een grote kopgroep van 43 renners. Ook present: Mads Pedersen. De Deen is uiteraard op zoek naar punten voor het groen.
🏁 123 km— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2026
⛰️ Col Bayard (cat. 2) ⛰️
1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 5pts
2️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 3pts
3️⃣ 🇳🇴 Anders Johannessen, 2pts
4️⃣ 🇳🇴 Tobias Foss, 1pt
⚪️🔴 VPP passe virtuellement en tête du classement avec 74 points !#TDF2026 pic.twitter.com/b780AZfd2f
Richard Plugge wil entreegeld op Alpe d'Huez
De beklimming van Alpe d'Huez is al even afgesloten voor publiek. En sinds donderdag 22 uur is de afdaling van Alpe d’Huez gesloten. De beklimming wordt pas opnieuw toegankelijk voor verkeer vanaf zondag 26 juli. Dit uit veiligheidsoverwegingen, want er staat veel volk op de berg.
"Er staan nu ook heel wat mensen die denken dat het carnaval is, die de hele dag bier zitten te tanken en op een gegeven moment niet meer weten wat ze doen. Dat gaat echt een probleem worden", is Richard Plugge in Het Laatste Nieuws kritisch. Hij zou graag entreegeld zien gevraagd worden op de mythische berg om problemen te vermijden.
Nog drie dagen en we zijn aan het einde van de Tour de France. Toch moeten er nog meer dan 9000 hoogtemeters worden overwonnen. En dus zou het nog wel eens een heel pittig einde van deze Grande Boucle kunnen worden. Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat is de komende twee dagen de hamvraag.
Het finale drieluik van deze Tour de France kan in principe alles nog door elkaar halen in het klassement. Tadej Pogacar heeft een geruststellende voorsprong van meer dan vier minuten op Remco Evenepoel en die heeft meer dan twee minuten voorsprong op Isaac Del Toro.
Maar intrinsiek kan er op vrijdag en zaterdag simpelweg met minuten worden gegoocheld en gegooid. En dan is er in principe ook nog niets zeker, al lijkt op dit moment de strijd om de derde plaats én de witte trui voor beste jongere de meest spannende strijd.
Spannende strijd naar Alpe d'Huez, part 1?
Op vrijdag staat de Alpe d’Huez voor de eerste keer op het programma, op zaterdag wordt die van een andere kant nog een keertje bereden. En op weg naar de Alpencol is er ook een heel erg leuk 'voorgerecht' dat moet worden afgewerkt.
Gap is voor de zoveelste keer startplaats in de Tour de France. Als er in de Alpen een startplaats is, dan is het vaak Gap - zoals dat voor Pau is in die andere bergketen van de Tour de France, zoals ook dit seizoen alweer het geval was.
Vier beklimmingen in 128 kilometer: kort, maar zeer krachtig parcours
De rit van vrijdag is heel kort, met amper 128 kilometer. Maar tegelijk is het ook heel pittig, want er zijn liefst vier zware beklimmingen die moeten worden afgewerkt. Meteen na de start is er met de Col de Bayard al meteen een col van vijf kilometer aan meer dan zeven procent stijgingspercentage.
Direct na de afdaling wacht meteen al de Col du Noyer (7,2 km aan 8,5 procent gemiddeld). Het is ook het moment voor de sterke vluchters en/of de mensen die nog voor het bolletjesklassement willen gaan om te gaan aanvallen. We mogen dus Valentin Paret-Peintre en Richard Carapaz ook vandaag voorin verwachten.
Daarna is er een tijdje van 'relatieve' rust als het op klimmen aankomt, al is het natuurlijk geen enkele kilometer echt vlak in de Alpen. Met de Col d'Ornon is er vervolgens nog een col van een dikke vijf kilometer aan 6,4 procent ter opwarming voor Alpe d'Huez zelf. Dat wordt dan weer meer dan dertien kilometer klimmen aan 8,1 procent gemiddeld: zeer pittig over de 21 haarspeldbochten.
Wil Tadej Pogacar de puntjes op de i zetten? Dan zal dat gebeuren en dan is de Sloveen van UAE Team Emirates de grote favoriet op de dagzege. Al is er natuurlijk een kanttekening: bij het team zijn er heel wat renners ziek of niet helemaal in topvorm.
Tadej Pogacar met de puntjes op de i, of met de ziekte?
En dus is de kans groot dat de formatie defensief zal rijden en het werk aan anderen zal overlaten. Paul Seixas rijdt voor zijn podium en voor de witte trui, dus mogelijk zien we een belangrijke rol voor Tiesj Benoot weggelegd in deze laatste drie dagen. En ook de ploegmaats van Remco Evenepoel zullen aan de bak moeten.
En wat als Pogacar zelf een slechte dag zou kennen? Dan ligt de Tour de France plots helemaal open. Evenepoel zelf lijkt geen risico's te willen nemen om niet de tweede plaats kwijt te gaan spelen. Maar als de aanvallen beginnen, dan zal ook hij mee moeten in het geweld.
ONZE STERREN
**** Tadej Pogacar
*** Remco Evenepoel - Isaac Del Toro
** Paul Seixas - Richard Carapaz - Valentin Paret-Peintre
* Matthias Skjelmose - Tom Pidcock - Sepp Kuss - Juan Ayuso
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