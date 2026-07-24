TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

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Wie pakt de zege op Alpe d'Huez? Dat was de vraag die we ons donderdag stelden. Het antwoord is met veel overtuiging 'Tadej Pogacar' geworden.