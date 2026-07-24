Remco Evenepoel legt uit wat hij gaat doen de komende dagen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Remco Evenepoel legt uit wat hij gaat doen de komende dagen
Foto: © photonews
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Nog drie dagen in deze Tour de France en we kennen de eindwinnaar. Remco Evenepoel staat nog steeds op de tweede plaats en mag misschien zelfs nog dromen van meer. Wat krijgen we nog in de Alpen? Zelf wil hij alvast geen risico's nemen.

Er zijn vragen over de paraatheid van UAE Team Emirates - XRG. Brandon McNulty gaf al op, Tim Wellens, Adam Yates en Florian Vermeersch zagen er de voorbije dagen niet al te goed uit en Isaac Del Toro miste al eens de slag in de etappe van woensdag.

Hier en daar gaat het over een ploeg met veel ziektekiemen en dan wordt geopperd dat het ook zomaar eens bij de kopman zou gaan kunnen gebeuren, al was de ploegleider een heel andere mening toegedaan. Volgens hem was Tim Wellens zelfs niet eens ziek.

Remco Evenepoel gaat niet alles riskeren

Als Tadej Pogacar plots toch ziek zou worden vrijdag, zaterdag (of zelfs zondag), dan is Remco Evenepoel de eerste die een aanval kan doen op zijn gele trui. Maar de Belg lijkt niet meteen zinnens om daarvoor gekke dingen te doen.

Aanvallen in het begin van de rit van vrijdag, een hele vallei overleven en zo een ongeziene putsch plegen? Neen, dat moeten we niet verwachten. Integendeel misschien zelfs: Evenepoel gaat geen enkel risico nemen, klinkt het.

Wat is er nog mogelijk in deze Tour de France?

De tweede plaats consolideren zal de eerste opdracht zijn. Pas daarna zal gekeken worden naar wat eventueel nog mogelijk is, maar Evenepoel beseft als de beste ... dat Tadej Pogacar de beste renner is van het moment en misschien zelfs all time.

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"Het kan gebeuren dat je ziek wordt, het is mij ook al overkomen. Dan moet je gewoon ondergaan. Ik ga geen zotte risico's nemen om zo mijn 2e plaats in gevaar te brengen", aldus Evenepoel bij Sporza. "Ik denk zelfs eerder dat een ploeg als Decathlon nu alle registers zal opentrekken, om de derde plaats van Del Toro te willen pakken. En zal aftasten of hij ook last heeft van ziekte. Het zal nog meer oorlog worden om in de vlucht te raken."

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