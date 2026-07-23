Alarmbellen bij UAE voor zware Alpenritten? Wellens en Pogacar reageren

UAE Team Emirates-XRG ligt nog altijd op koers om de Tour de France te winnen met Tadej Pogacar. Maar net voor de zware Alpenritten van vrijdag en zaterdag heeft de ploeg van de gele trui zorgen. Of toch niet?

Vrijdag en zaterdag moet het peloton stevig aan de bak in twee ritten waarin Alpe d'Huez aan bod komt. Donderdag is een etappe voor de vluchters, maar zonder zorgen zijn Pogacar en co zeker niet. Zo voelde Adam Yates zich deze week zeer slecht en beleefde hij woensdag een moeilijke dag.

Wellens voelt zich niet zo lekker

Ploegbaas Mauro Gianetti verklaarde voor rit 18 bij Sporza dat Yates zich beter donderdag beter voelde en dat hij bijna geen last meer heeft van maagproblemen. "Hij weet dat hij zal afzien, maar vrijdag en zaterdag zou hij toch tegen 90 procent van zijn capaciteiten moeten kunnen aanleunen."

Stage 17 ✔️#TDF2026



The team comes through safely, with @AdamYates7 digging deep to make it back to the finish after a difficult day.



Recover well, boys. Four stages to go💛🤍#WeAreUAE pic.twitter.com/SC4mR0nIKm — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 22, 2026

Hier en daar waren er geluiden dat verschillende renners van UAE woensdagavond op hun hotelkamer zouden hebben gegeten. Volgens Gianetti ging het enkel om Yates. De genoemde bron ging ook te rade bij Tim Wellens. Onze landgenoot voelt zich zelf niet zo goed.

"Adam is niet zo gezond en ik voel me zelf ook niet zo lekker. Ik heb keelpijn, slijmen en voel me niet zo lekker in mijn vel. Maar meer dan de helft van onze ploeg is nog in topvorm", zei Wellens. Er worden strikte regels gehanteerd.



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De gezonde en ziek renners zitten apart

"Iedereen heeft sowieso een aparte kamer en in de bus zitten de gezonde en zieke renners apart", gaat Wellens verder. "We eten ook op onze kamer om de andere renners niet te besmetten." Volgens Wellens hebben enkel de zieke renners apart gegeten en oogt Tadej Pogacar nog heel goed.

"Er is een grotere kans dat ik ziek word door met jullie te praten of door tussen de vele fans bergop te rijden", zei de gele trui er zelf over. "Maar in mijn teambubbel ben ik niet bang, nee."

Donderdag moet UAE Team Emirates-XRG goed zien door te om vrijdag en zaterdag dan de laatste hand te leggen aan de vijfde Tourzege van Tadej Pogacar. Met Alpe d'Huez in het verschiet en een Remco Evenepoel in vorm wordt het allesbehalve een zondagswandeling.