'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

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Geen Primoz Roglic (36) in de Tour de France. De Sloveen van Red Bull-BORA-hansgrohe richt de pijlen op de Vuelta, waar hij op een vijfde eindzege mikt. Ondertussen verschijnt de voormalige schansspringer op de radar van een andere WorldTour-ploeg.