Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over
Foto: © photonews
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De strijd om de groene trui ligt virtueel nog steeds open. Mads Pedersen zette donderdag een belangrijke stap in het puntenklassement, maar Jasper Philipsen is nog niet uitgeteld. Wat denkt onze landgenoot zelf over zijn kansen?

Philipsen won de zeventiende etappe van de Tour en had zo de spanning teruggebracht in het puntenklassement. Hij naderde tot op zeven punten van groene trui Mads Pedersen, maar de Deen zou in de volgende etappe terugslaan.

Philipsen gelooft er niet meer in

Pedersen trok in de achttiende etappe in de aanval met maar één doel: belangrijke punten sprokkelen in de strijd om het groen. Hij slaagde in zijn opzet en pakte na 129 kilometer de volle buit aan de tussensprint. Hij mocht zo 25 punten bijschrijven en diepte de kloof opnieuw uit tot 32 stuks.

Het was een zware klap voor Philipsen, die er voor de eerste rit naar Alpe d'Huez niet meer in lijkt te geloven. "Ik denk niet dat dat voor mij een haalbare kaart is", vertelde hij bij Sporza.

Om punten te sprokkelen, zal Pedersen de Col Bayard en de Col du Noyer moeten overleven. Niet onmogelijk, denkt Philipsen. "Mads is enorm sterk. Niets lijkt momenteel te zwaar voor hem. Zelf probeer ik mijn eigen tempo te kiezen en probeer ik zo economisch mogelijk te finishen."

Voor de ritzege in Parijs

Philipsen schat zijn kansen op het groen vrij laag in en beseft dat het enorm moeilijk zal worden. In Parijs ligt er nog een kans, maar onze landgenoot geeft aan dat Alpecin-Premier Tech daar waarschijnlijk voor de ritzege zal gaan. Hij ziet het als een mooi doel. "Alles wat erbij komt, bekijken we dan wel", klinkt het.

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De Vlam van Ham beleeft een Tour met ups en downs. Hij greep in ritten 5, 7, 8, 11 en 12 naast de zege en bleef gefrustreerd achter. Hij getuigde over de online kritiek die hij kreeg tijdens de Tour en dat hij Instagram verwijderd heeft. Het leverde scherpe reacties op van onder meer Tom Boonen en Dirk De Wolf.

Zijn overwinning in de zeventiende etappe was een verlossing. De groene trui lijkt Philipsen te laten varen, maar die felbegeerde ritzege heeft hij ondertussen wél beet.

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