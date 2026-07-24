Naast de fiets Bram Tankink legt het verhaal achter aparte bijnaam ‘De Kikker’ uit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
Bram Tankink legt het verhaal achter aparte bijnaam ‘De Kikker’ uit
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Bram Tankink wordt ‘De Tank’ genoemd, maar de Nederlandse ex-wielrenner heeft nog een andere bijnaam: ‘De Kikker’. En daar hangt toch wel een opmerkelijk verhaal aan vast dat Tankink graag even ten berde bracht.

Van Bram Tankink naar De Tank? Die wiskundige som kan iedereen wel maken (1+1=2). Maar om als wielrenner de bijnaam De Kikker te krijgen? Daar moet wel iets meer aan verbonden zijn. En dat is ook het geval, zo legt Bram Tankink uit.

“Het is een lang verhaal, maar ik zal een verkorte versie vertellen. Ik was eerstejaarsprof en we reden een aftandse koers in Zuid-Polen. We zaten daar in een vakantiepark met onder meer Mario De Clercq en dat was echt troosteloos.”

De zoektocht naar kikkers na een avondje stappen in Zuid-Polen

“De koers ook was troosteloos en het waren alleen maar sprints, dus we hadden afgesproken om de laatste avond op stap te gaan met de ploeg. In die tijd kon dat nog en we schoten ons in het bier, waardoor we redelijk in de ‘olie’ terugkwamen zeg maar.”

“We sliepen aan een meertje en ik hoorde allemaal kikkers. Dus ik zei tegen de mannen dat we kikkers moesten gaan vangen. Ze wilden allemaal gaan slapen en ik het meer in. Eens je dat meer in ging, zwegen die kikkers natuurlijk. Liep ik terug naar het huis en zag ik plots een gigantische pad in de tuin.”

Bram Tankink is een man van grote verhalen

“Ik pakte die pad en duw die pad door het raam van Mario De Clercq, die daar schrik van had. Trok die daar een sprintje … Of er een revanche is gekomen? Jawel, maar dat is een heel ander verhaal”, aldus Tankink in Vive le Vélo.

De bevlogenheid en de manier van spreken maken van Tankink een graag geziene gast, ook in de diverse analyseprogramma’s. Want de gewezen Nederlandse wielerprof weet heel veel over de koers en over het reilen en zeilen achter de schermen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bram Tankink

Meer nieuws

Wat staat er nog op het spel in de laatste drie etappes in de diverse klassementen?

Wat staat er nog op het spel in de laatste drie etappes in de diverse klassementen?

11:00
TDF LIVE: Onze sterren voor de rit naar Alpe d'Huez

TDF LIVE: Onze sterren voor de rit naar Alpe d'Huez

10:30
Comedy Capers? Teammanager UAE spreekt Tim Wellens compleet tegen

Comedy Capers? Teammanager UAE spreekt Tim Wellens compleet tegen

10:00
Ploeg Pogacar ziek: speculaties beginnen door … zwarte broek

Ploeg Pogacar ziek: speculaties beginnen door … zwarte broek

08:00
Charlotte Van Looy wil iets zéér duidelijk maken over haar zwangerschap en Ruben Van Gucht

Charlotte Van Looy wil iets zéér duidelijk maken over haar zwangerschap en Ruben Van Gucht

07:00
Wat brengt de Tour nog voor Visma-Lease a Bike? Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit

Wat brengt de Tour nog voor Visma-Lease a Bike? Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit

19:30
Nul ritzeges voor Frankrijk in de Tour: Valentin Paret-Peintre ziet duidelijke reden waarom

Nul ritzeges voor Frankrijk in de Tour: Valentin Paret-Peintre ziet duidelijke reden waarom

18:30
TDF LIVE: beresterke Richard Carapaz soleert naar zege in Orcières-Merlette

TDF LIVE: beresterke Richard Carapaz soleert naar zege in Orcières-Merlette

17:36
Zeer slecht nieuws voor Bas Tietema en de Unibet Rose Rockets

Zeer slecht nieuws voor Bas Tietema en de Unibet Rose Rockets

17:30
Alarmbellen bij UAE voor zware Alpenritten? Wellens en Pogacar reageren

Alarmbellen bij UAE voor zware Alpenritten? Wellens en Pogacar reageren

16:30
Remco Evenepoel moet iets bekennen: "Ik heb er geen nood aan"

Remco Evenepoel moet iets bekennen: "Ik heb er geen nood aan"

15:30
Belgische expert waarschuwt voor nieuwe dopingvariant: "Weten niet of we er klaar voor zijn"

Belgische expert waarschuwt voor nieuwe dopingvariant: "Weten niet of we er klaar voor zijn"

14:30
Adrie van der Poel duidelijk over beslissend Tourmoment: "Onreglementair"

Adrie van der Poel duidelijk over beslissend Tourmoment: "Onreglementair"

13:30
Jasper Stuyven baalt als een stekker: "Dat was misschien beter geweest ..."

Jasper Stuyven baalt als een stekker: "Dat was misschien beter geweest ..."

12:25
Groot onbegrip aan de tafel van Vive le Vélo: "Sommige mensen zijn stekezot"

Groot onbegrip aan de tafel van Vive le Vélo: "Sommige mensen zijn stekezot"

23/07
UCI komt met opmerkelijk statement na nachtelijke dopingcontroles Vingegaard en Pogacar

UCI komt met opmerkelijk statement na nachtelijke dopingcontroles Vingegaard en Pogacar

23/07
Boonen en De Wolf zijn het kotsbeu: "Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat dat betekent"

Boonen en De Wolf zijn het kotsbeu: "Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat dat betekent"

23/07
Krijgen we toch nog spanning? Stevige opdoffer dreigt voor Tadej Pogacar

Krijgen we toch nog spanning? Stevige opdoffer dreigt voor Tadej Pogacar

23/07
De Cauwer ziet verschrikkelijk dilemma met Van der Poel: "Als er een keuze gemaakt moet worden ..."

De Cauwer ziet verschrikkelijk dilemma met Van der Poel: "Als er een keuze gemaakt moet worden ..."

23/07
Ook de Vuelta gaat enorm veel vuurwerk opleveren: deze renners starten al zeker

Ook de Vuelta gaat enorm veel vuurwerk opleveren: deze renners starten al zeker

23/07
Oumi Rayane prikt naar de criticasters na knappe zeges Evenepoel

Oumi Rayane prikt naar de criticasters na knappe zeges Evenepoel

22/07
TDF LIVE: drie op een rij voor België in Tour de France!

TDF LIVE: drie op een rij voor België in Tour de France!

22/07
Opsteker voor Evenepoel & co: Tim Wellens wil dit jaar op het WK wél tegen Pogacar rijden

Opsteker voor Evenepoel & co: Tim Wellens wil dit jaar op het WK wél tegen Pogacar rijden

22/07
José De Cauwer laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Evenepoel

José De Cauwer laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Evenepoel

22/07
Lance Armstrong vurig: "Volgende stap is de renners in een lokale cel zetten"

Lance Armstrong vurig: "Volgende stap is de renners in een lokale cel zetten"

22/07
Geboortestad Evenepoel komt met groot nieuws

Geboortestad Evenepoel komt met groot nieuws

22/07
Waar mag Remco van dromen? Boonen, Armstrong & co zeggen er dit over

Waar mag Remco van dromen? Boonen, Armstrong & co zeggen er dit over

22/07
Van Gucht & co pareren met kwinkslag de kritiek op nieuw programma Naast de fiets

Van Gucht & co pareren met kwinkslag de kritiek op nieuw programma

22/07
Ongezien: Belg én ploegmaat Pogacar allebei van de baan gemaaid door automobilisten

Ongezien: Belg én ploegmaat Pogacar allebei van de baan gemaaid door automobilisten

22/07
Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag"

Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag"

22/07
1
Remco de beste aller tijden? Armstrong, Wiggins én Cancellara spreken

Remco de beste aller tijden? Armstrong, Wiggins én Cancellara spreken

22/07
Analist vol lof voor Remco Evenepoel

Analist vol lof voor Remco Evenepoel

22/07
Serge Pauwels ziet fikse opsteker voor België richting het WK: "Uiteraard geeft dit mij hoop"

Serge Pauwels ziet fikse opsteker voor België richting het WK: "Uiteraard geeft dit mij hoop"

22/07
Bondscoach Serge Pauwels herhaalt duidelijke WK-intentie met Wout Van Aert

Bondscoach Serge Pauwels herhaalt duidelijke WK-intentie met Wout Van Aert

21/07
TDF LIVE: Remco Evenepoel spreekt na knalprestatie in de tijdrit

TDF LIVE: Remco Evenepoel spreekt na knalprestatie in de tijdrit

21/07
Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

Ouders Michael Goolaerts reageren op afronding onderzoek: "Respectloos behandeld"

21/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jasper Philipsen Tim Wellens Serge Pauwels Wout Van Aert Tom Boonen Richard Antonio Carapaz Montenegro Patrick Evenepoel Michael Goolaerts Mathieu Van Der Poel Adam Yates Jonas Vingegaard Rasmussen Dirk De Wolf Jasper Stuyven Jan Bakelants Quinn Simmons Oliver Naesen Adrie Van Der Poel Bas Tietema

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved