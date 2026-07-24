Bram Tankink legt het verhaal achter aparte bijnaam ‘De Kikker’ uit

Bram Tankink wordt ‘De Tank’ genoemd, maar de Nederlandse ex-wielrenner heeft nog een andere bijnaam: ‘De Kikker’. En daar hangt toch wel een opmerkelijk verhaal aan vast dat Tankink graag even ten berde bracht.

Van Bram Tankink naar De Tank? Die wiskundige som kan iedereen wel maken (1+1=2). Maar om als wielrenner de bijnaam De Kikker te krijgen? Daar moet wel iets meer aan verbonden zijn. En dat is ook het geval, zo legt Bram Tankink uit.

“Het is een lang verhaal, maar ik zal een verkorte versie vertellen. Ik was eerstejaarsprof en we reden een aftandse koers in Zuid-Polen. We zaten daar in een vakantiepark met onder meer Mario De Clercq en dat was echt troosteloos.”

De zoektocht naar kikkers na een avondje stappen in Zuid-Polen

“De koers ook was troosteloos en het waren alleen maar sprints, dus we hadden afgesproken om de laatste avond op stap te gaan met de ploeg. In die tijd kon dat nog en we schoten ons in het bier, waardoor we redelijk in de ‘olie’ terugkwamen zeg maar.”

“We sliepen aan een meertje en ik hoorde allemaal kikkers. Dus ik zei tegen de mannen dat we kikkers moesten gaan vangen. Ze wilden allemaal gaan slapen en ik het meer in. Eens je dat meer in ging, zwegen die kikkers natuurlijk. Liep ik terug naar het huis en zag ik plots een gigantische pad in de tuin.”

Bram Tankink is een man van grote verhalen

“Ik pakte die pad en duw die pad door het raam van Mario De Clercq, die daar schrik van had. Trok die daar een sprintje … Of er een revanche is gekomen? Jawel, maar dat is een heel ander verhaal”, aldus Tankink in Vive le Vélo.





De bevlogenheid en de manier van spreken maken van Tankink een graag geziene gast, ook in de diverse analyseprogramma’s. Want de gewezen Nederlandse wielerprof weet heel veel over de koers en over het reilen en zeilen achter de schermen.