Ingewijde praat over Eddy Planckaert: "Ik schrok van het bedrag dat hij vroeg"

De wereld leerde Eddy Planckaert kennen als een steengoed renner, maar ook via de docusoaps 'De Planckaerts' en 'Château Planckaert'. Van die laatste soap wordt momenteel het nieuwe seizoen opgenomen. Het ideale moment om eens terug te blikken op het verleden, dacht Het Laatste Nieuws.

Eddy Planckaert won in zijn carrière onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij schreef ook tien ritten in de Vuelta, twee in de Tour en één in de Giro op zijn naam en pakte in 1988 de groene trui. De oud-renner heeft een palmares om van te duizelen, maar het leven na zijn actieve carrière verliep niet altijd over wieltjes.

Financieel zwaar weer

Zo kwam hij door enkele tegenvallers in het zakenleven in financieel zwaar weer terecht. De docusoap 'De Planckaerts' bood de familie Planckaert een uitweg en werd een regelrecht succes. Voor de makers van het programma stond daar wel een stevig prijskaartje tegenover.

"Eddy zelf vroeg wat meer bedenktijd. De financiële problemen die hij had, gaven uiteindelijk de doorslag", zegt Chris Cockmartin bij Het Laatste Nieuws. Cockmartin was destijds de zaakvoerder van het productiehuis Jok Foe.

Cockmartin moest even onderhandelen

"Door onder meer foute zakenvrienden ging het heel slecht met het parketbedrijf dat hij runde in Oost-Europa", herinnert hij zich. "Hoeveel geld hij kreeg voor de realityreeks? Met de hand op het hart: ik herinner me het exacte bedrag niet meer. Ik weet wel dat we even hebben moeten onderhandelen over de centen. En dat ik schrok van het bedrag dat hij vroeg. Hij heeft het in elk geval gekregen."



Er waren ook extra kosten. "Tijdens het filmen huurden we voor de hele ploeg enkele maanden een woning in de buurt. Ook dat was een serieuze kost. Het waren natuurlijk wel de gouden jaren van de commerciële tv-zenders: de budgetten lagen toen een stuk hoger."

Planckaert heeft diep gezeten

Nadat zijn parketbedrijf op de klippen was gelopen, had Planckaert het moeilijk. "Hij heeft een tijdje diep gezeten. Wat een verhaal over een ‘happy family’ moest worden, kreeg meteen een dramatisch kant", aldus Cockmartin.





'De Planckaerts' werd een gigantisch succes. In 2003 werd het eerste seizoen uitgezonden. Vanuit de Vlaamse huiskamers konden we kennismaken met het dagelijkse leven van de familie Planckaert. Ook 'Château Planckaert' werd een succes en gaf Eddy en zijn gezin de kans om verder te bouwen op hun succesvolle tv-carrière.