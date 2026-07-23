Zeer slecht nieuws voor Bas Tietema en de Unibet Rose Rockets

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Zeer slecht nieuws voor Bas Tietema en de Unibet Rose Rockets
Foto: © photonews
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Bas Tietema bereidt zich met zijn Unibet Rose Rockets momenteel voor op enkele koersen in Spanje. Onderweg naar die wedstrijden liep het echter helemaal fout voor het team van de Nederlander.

De Unibet Rose Rockets beleven eeen uitstekend seizoen. Vooral Dylan Groenewegen zette het team dit seizoen al serieus op de kaart. De Nederlandse spurtbom won de  Classica Comunitat Valenciana - GP Valencia, de Bredene Koksijde Classic, de GP Jean-Pierre Monseré en de Ronde van Brugge.

Tietema en co zijn bestolen

Daarna wonnen Tietema en co koersen in Frankrijk en Griekenland en kroonde Lukas Kubis zich tot Slovaaks  kampioen op de weg en tegen de klok. De volgende opdrachten voor Tietema en co zijn in Spanje. Het team reist deze week naar het zuiden om zich voor te bereiden, maar onderweg ging het fout.

Zo schrijf Tietema op X dat het team bestolen werd in de omgeving van Poitiers. "Niet precies de start van een wedstrijdweek waarop we hadden gehoopt…", opent Tietema. "Gisteravond, terwijl we onderweg waren naar onze aankomende wedstrijden in Spanje, werd er in de buurt van Poitiers in Frankrijk ingebroken in ons teambusje. Een aantal van onze Rose-fietsen werd gestolen."

Ze hebben al een oplossing gevonden

"Fietsdiefstal is iets dat helaas veel te vaak voorkomt in de wielersport"m gaat Tietena verder. "Het is vreselijk, het is frustrerend en het is zeker niet hoe we onze wedstrijdweek hadden willen beginnen."

"Maar Rocketeers geven niet zo snel op. Ons team ging meteen aan de slag en dankzij een enorme inspanning van alle betrokkenen hebben we een oplossing gevonden en kunnen we alsnog deelnemen aan zowel de Ordiziako Klasika als de Vuelta a Castilla y León."

Tietema richt zich tot de dieven

Tietema doet ook een oproep aan iedereen die de fietsen zou kunnen hebben gezien als ze te koop worden aangeboden. Hij richt zich tot slot ook tot de dieven zelf: "We snappen het, Rose Bikes zijn best wel tof. Maar ze stelen is absoluut niet de manier om er een te bemachtigen."

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