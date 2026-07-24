Charlotte Van Looy wil iets zéér duidelijk maken over haar zwangerschap en Ruben Van Gucht

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Charlotte Van Looy wil iets zéér duidelijk maken over haar zwangerschap en Ruben Van Gucht
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Ruben Van Gucht geeft dezer dagen het beste van zichzelf in Zuid-Frankrijk voor het VTM-programma 'Congé Payé'. De journalist kreeg er ook het gezelschap van Charlotte Van Looy, zijn zwangere vriendin.

Van Gucht bespreekt in het programma samen met Jan Bakelants, Mark Uytterhoeven, Dirk De Wolf en Tom Boonen de ontknoping van de Tour de France. Behalve Bakelants reisden ze allemaal af in het gezelschap van hun partner. Ook Charlotte Van Looy tekent present.

Van Gucht zal zeker aanwezig zijn bij de bevalling

De hoogzwangere vriendin van Van Gucht ziet dat de journalist het momenteel heel druk heeft in zijn carrière. Toch zal Van Gucht zeker bij de bevalling aanwezig kunnen zijn. "No worries. Ruben is de meest plichtsbewuste man die ik ken", zegt Van Looy bij Het Laatste Nieuws.

"Alle opdrachtgevers van de projecten die rond mijn bevallingsdatum ingepland staan, weten dat de kans bestaat dat die in het gedrang kunnen komen door mijn bevalling. Ruben werkt dag en nacht, zeker sinds zijn carrière als dj, maar hij zal al het nodige ondernemen om de bevalling zeker bij te wonen."

Van Gucht is een betrokken vader

"Dat Ruben bij de geboorte zal zijn, vind ik maar logisch ook", gaat ze verder. "En dat wordt ook op begrip onthaald bij al zijn werkgevers. Ruben is nu al een betrokken vader. Hij zal niet alleen zéker bij de bevalling zijn, maar nadien ook zijn verantwoordelijkheid opnemen tegenover zijn dochter en ons gezin."

Volgens Van Looy doet Van Gucht dat ook tegenover zijn zoontje, dat in Kroatië woont. Ze zegt dat Van Gucht enorm uitkijkt naar de geboorte van hun dochter. Dat vertelde hij al in interviews en kan ze zelf alleen maar bevestigen.

Van Looy is uitgerekend voor eind augustus. Van Gucht is momenteel druk bezig met Congé Payé en gaat daarna bij Sporza aan de slag voor de Tour de France Femmes (1 tot 9 augustus). Vervolgens verhuist hij naar VTM en Vier voor andere opdrachten.

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