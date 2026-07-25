Mag Remco Evenepoel dromen van meer? "Dat mogen we ook niet elke keer verwachten ..."

Remco Evenepoel bevestigde vrijdag al het goede dat onze landgenoot al had laten zien in deze Tour de France. Hij sloeg een kloofje met zijn directe concurrenten voor het podium en staat stevig op de tweede plaats. Volgens José De Cauwer kan dit het begin zijn van meer voor Evenepoel.

Aan Tadej Pogacar was opnieuw niets te doen, maar daarachter reed Remco Evenepoel een ijzersterke koers. Onze landgenoot zat altijd waar hij moest zitten en liet zijn concurrenten voor het podium achter op Alpe d'Huez.

Remco Evenepoel heeft bevestigd

Zijn aanval leverde hem elf extra seconden op op Isaac del Toro en zestien seconden op Paul Seixas. Evenepoel staat daardoor comfortabel op de tweede plaats met meer dan 2,5 minuten voorsprong op Del Toro.

"Voor mij is het de bevestiging van wat hij sinds zondag al getoond heeft", vertelt Belgisch bondscoach Serge Pauwels bij Sporza. "We mogen ook niet verwachten dat hij elke keer Pogacar kan volgen."

Een serene Evenepoel

Pauwels vond dat Evenepoel ook uitstekend reageerde toen het even misliep. "Ik vond hem vandaag heel sereen, ook toen hij gehinderd werd door de motards. Hij maakte geen misbaar. Hij is in the zone. Het is ook nog niet voorbij."

José De Cauwer ziet dan weer hoe Evenepoel een stormachtige ontwikkeling doormaakte. En dat biedt perspectieven voor de toekomst. "Na de eerste weken van de Tour was er nog altijd twijfel rond Evenepoel."

"Momenten dat hij het moest laten lopen bergop. Nu heeft hij laten zien dat hij in de toekomst nog vaker op het podium van de Tour kan staan. Dan spreek ik niet over winnen."

Zijn beste resultaat ooit

Evenepoel heeft volgens Pauwels uitstekend gepiekt en is in de derde week op z'n best in deze Tour. Met nog één bergetappe voor de boeg steekt hij een stevige hand uit naar de tweede plaats, wat zijn beste resultaat ooit zou zijn. En volgens De Cauwer dus mogelijk een springplank naar nog meer podiumplaatsen.