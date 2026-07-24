Comedy Capers? Teammanager UAE spreekt Tim Wellens compleet tegen

Vrijdag en zaterdag moet het peloton stevig aan de bak in twee ritten waarin Alpe d'Huez aan bod komt. Donderdag was er nog een etappe voor de vluchters, zonder verschillen tussen de favorieten. Vrijdag en zaterdag zal er wel aangevallen worden. En hoe gaat het met de renners van UAE Team Emirates?

Het is heel duidelijk: er is ziekte geslopen in de ploeg van leider Tadej Pogacar, die vooralsnog met veel voorsprong aan de laatste dagen in de Tour de France mag beginnen en dus vooral zal bezig zijn met zelf niet ziek worden.

Brandon McNulty moest donderdag opgeven, terwijl Adam Yates al twee dagen naar de streep aan het zwalpen is. Bovendien had Florian Vermeersch last van een blessure én eindigde Tim Wellens moederziel alleen als laatste, vlak voor de bezemwagen.

Tim Wellens geeft ziekte grif toe

Wellens gaf zelf ook toe dat hij ziek was en sprak de pers toe met een schorre keel, om zo duidelijk te maken dat er wel degelijk iets aan de hand is. En ook Florian Vermeersch was niet te beroerd om toe te geven dat er een virus binnen het team aan het rondwaren is.

Adam Yates voelde zich donderdag al iets beter dan woensdag, de vraag is of hij vrijdag en/of zaterdag ook van waarde kan zijn voor het team. McNulty is zeker out, Wellens gaf grif toe dat hij in elke andere race ook zou zijn afgestapt.

Tim Wellens niet ziek volgens sportief manager Matxin

Maar sportief manager José Antonio Matxin Fernández komt bij RTV SLO met een heel ander verhaal: "Tim Wellens is niet ziek. Nadat hij zijn werk had gedaan, was het voor hem beter om te lossen en te herstellen met oog op vrijdag en zaterdag."



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"Wellens voelde zich goed vandaag. McNulty had geen koorts, geen corona en geen griep. Het was een pijnlijke keel, het is heel warm geweest de voorbije weken. We moesten zijn lijden stoppen, want hij zou de time cut niet halen."