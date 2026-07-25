Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Na incidenten met Evenepoel en Rubio: gekte op Alpe d'Huez levert stevige vragen op over veiligheid
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De negentiende etappe van de Tour heeft het verwachte spektakel opgeleverd, zowel op als naast de fiets. De wielerfans waren massaal toegestroomd, maar dat zorgde bij momenten voor gevaarlijke omstandigheden. Het levert stof tot nadenken op over de veiligheid op Alpe d'Huez.

De fans stonden rijen dik op Alpe d'Huez. Het zorgde voor een zinderende, maar ook incidentrijke sfeer. Einer Rubio knalde tegen de achterruit van de volgwagen van UAE, omdat die plots had moeten remmen voor een toeschouwer. De Colombiaan was er slecht aan toe en verliet de Tour met snijwonden in het aangezicht.

Segaert vindt dat er iets moet gebeuren

Ook Remco Evenepoel ontsnapte niet aan het gewoel. Onze landgenoot werd bij een aanval gehinderd door fans en motoren. Dat verklaarde hij bij onder meer Sporza. De incidentrijke beklimming van Alpe d'Huez roept daardoor de nodige vragen op.

"Er moet sowieso iets gebeuren", vertelde profrenner Alec Segaert na de etappe in Vive le Vélo. "Het was afwachten tot er iets zou voorvallen en dat is vandaag gebeurd met Rubio." Hij ziet maar één oplossing. "Volgens mij zijn er niet veel andere opties dan hekken plaatsen van de voet tot de top van de klim."

Het is beïnvloedt ook de koers

Voormalig profvoetballer Geert De Vlieger denkt dat extra dranghekken financieel het verschil niet zullen maken, maar wel bevorderlijk zouden zijn voor de beleving. Zelf genoot hij alvast meer van de delen mét dranghekken.

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Segaert ziet naast veiligheid nog een reden waarom dranghekken nodig zijn. "Het is niet enkel belangrijk voor de veiligheid van de renners. Het beïnvloedt ook de koers. Op sommige stukken kun je als renner niet meer demarreren omdat er geen plaats is. Als je in het wiel zit van iemand, dan kun je er niet voorbij, omdat er maar plaats is voor één persoon." Dat was precies het geval met Evenepoel.

De fans laten betalen is geen oplossing

Volgens Segaert moeten renners soms inhouden, omdat ze schrik hebben van een fan langs de kant. Het laten betalen van supporters op Alpe d'Huez zou een oplossing kunnen zijn, maar De Vlieger denkt dat dat niet zou helpen, omdat er genoeg mensen zijn die bereid zijn om geld te betalen om drie dagen te mogen kamperen. Het zal de drukte volgens hem niet wegnemen. Maar dat er iets moet gebeuren, is onderhand wel duidelijk.

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