Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen
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Ook het vrouwenpeloton komt dezer dagen in actie. Lotte Kopecky en co moesten vandaag aan de bak in de Ronde van Polen. Onze landgenote ging er tegen de vlakte, maar mocht finaal toch vieren na de zege van ploeggenote Lorena Wiebes.

Kopecky wil in de Ronde van Polen broodnodig koersritme opdoen voor de Tour de France Femmes (1 tot 9 augustus). Daar gaat ze voluit voor ritoverwinningen. In Polen stond vrijdag de openingsrit van 138,4 kilometer op het programma.

Kopecky onderuit in natte omstandigheden

Het parcours was vlak, waardoor het in de sterren geschreven stond dat we een sprint zouden krijgen. In de voorbereiding op de spurt liep het echter fout voor Lotte Kopecky. In natte omstandigheden schoof ze onderuit na de laatste rotonde.

Het peloton brak zo in stukken. Lorena Wiebes zat in de eerste groep en sprintte dominant naar de zege. Ze haalde het voor Barbara Guarischi en Marthe Truyen en mag als eerste de leiderstrui aantrekken. Kopecky kon uitrijden en lijkt gespaard te blijven van zware blessures. 

Wiebes beleeft een mooie seizoen

Wiebes beleeft een succesvol seizoen. Ze won dit jaar onder meer In Flanders Fields, twee ritten in de Ronde van Burgos en de Copenhagen Sprint. In de Tour de France is ze een van de grote favorieten voor de groene trui. Met Kopecky heeft ze alvast een gedroomde lead-out van topniveau.

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