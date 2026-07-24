"Wat een zootje!": nu al hallucinante taferelen op Alpe d'Huez

Vrijdag is het zover en doet de Tour de France de legendarische Alpe d'Huez aan. We verwachten spektakel op de fiets, maar ook ernaast. Journalist Thijs Zonneveld stelt zich vragen bij de organisatie op de Alpencol.

Wielerfans kijken uit naar vrijdag, wanneer de Tour voor de eerste keer in twee dagen Alpe d'Huez aandoet. De legendarische Alpenklim moet vandaag de scherprechter worden in de negentiende etappe.

De eerste keer voor Evenepoel

Tadej Pogacar staat er nog altijd uitstekend voor, maar Remco Evenepoel blaakt van het zelfvertrouwen. Voor onze landgenoot wordt het de eerste keer dat hij de klim doet in wedstrijdverband.

"Ik kijk ernaar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken, maar het schrikt me toch ook wat af", wordt Evenepoel geciteerd door Sporza. "We zullen zien hoe extreem het wordt. Soms kan zoiets ook een etappe beïnvloeden."

Ook Pogacar is voorbereid. "Ik ben blij dat Urska niet met de auto de klim op zal rijden, zoals in 2022. Die was toen supervuil geworden, door alle mensen die hem hadden aangeraakt en ermee geschud. Het zullen weer zotte toestanden worden."

Thijs Zonnveld hekelt de extreme onstandigheden

Evenepoel en Pogacar gaven het al aan: de omstandigheden zullen opnieuw extreem zijn. Duizenden wielerfans zorgen telkens voor een uitzinnige sfeer op Alpe d'Huez, met de Nederlandse bocht zeven als uitschieter. De mensenmassa maakt het echter niet makkelijk voor de renners, die weinig zichtbaarheid hebben en tussen het publiek moeten laveren.





Journalist Thijs Zonneveld ziet hoe de gekte op de col extreme vormen aanneemt. "Absurd druk, nauwelijks hekken (alleen eerste paar honderd meter, in bocht 7 en laatste paar kilometer) en nauwelijks agenten", beschrijft hij de omstandigheden op X . "Wat. Een. Zootje. Nu al." Op andere beelden zien we hoe de sfeer er vannacht goed inzat op Alpe d'Huez.

Absurd druk, nauwelijks hekken (alleen eerste paar honderd meter, in bocht 7 en laatste paar kilometer) en nauwelijks agenten.



Wat. Een. Zootje.



Nu al. pic.twitter.com/g3zKHV6PAi — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 24, 2026

Twee keer Alpe d'Huez op twee dagen

Het volk is opnieuw massaal toegestroomd om de renners aan te moedigen. Alpe d'Huez komt niet alleen vrijdag, maar ook zaterdag aan bod. Vrijdag leggen de renners de volledige klim af met zijn 21 bochten. Zaterdag maken ze een kort zijstapje vanaf de Col de Sarenne. Hoe dan ook: spektakel gegarandeerd.