Nul ritzeges voor Frankrijk in de Tour: Valentin Paret-Peintre ziet duidelijke reden waarom

Ons land won al zes ritten in deze Tour de France, terwijl thuisland Frankrijk ondertussen op zijn honger blijft zitten. Daar is volgens Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) een duidelijke verklaring voor.

De Belgen zijn een uitstekende Tour aan het rijden. Tim Merlier was ondanks zijn opgave in de vijftiende etappe de grote slokop voor ons land. De sprinter van Soudal Quick-Step won ritten 7, 8 en 12, waarbij hij vooral met zijn tweede overwinning veel indruk maakte.

De Fransen wonnen nog geen enkele rit

Remco Evenepoel zegevierde in de bergrit naar Plateau de Solaison (etappe 15) en stak na de rustdag de individuele tijdrit op zak. Woensdag was Jasper Philipsen dan weer aan het feest, waarmee de teller op zes overwinning kwam te staan.

Thuisland Frankrijk ziet het met lede ogen aan. Onze zuiderburen wonnen nog geen enkele rit. "Ik voel niet noodzakelijk meer druk van het Franse publiek of de media", vertelde Valentin Paret-Peintre voor etappe 18 aan Sporza.

1926 en 1999

"Ik ben vooral met mezelf bezig en doe mijn best. Ik kijk niet zozeer naar wat er leeft in de media", gaat hij verder. Slechts twee keer gebeurde het dat de Fransen geen enkele rit wonnen in de Tour: in 1926 en 1999.

"Het niveau ligt gewoon hoger en hoger en het peloton wordt steeds internationaler", weet Paret-Peintre. "Het is veel moeilijker geworden om een rit te winnen. Kijk naar deze editie: Evenepoel heeft er al 2 beet, Merlier won er 3 en Pogacar zit al aan 4 etappes. Er winnen dus weinig renners in deze Tour."





Zege op de Mont Ventoux

Paret-Peintre kon zijn landgenoten nog niet laten genieten van een Tour-overwinning dit jaar. In de vorige editie schitterde hij wél door de etappe te winnen met aankomst op de Mont Ventoux.

Hij reed toen lange tijd in de aanval en haalde het voor Ben Healy, Santiago Buitrago en Ilan Van Wilder. Donderdag reed hij lang mee voorin, maar hij kon niet winnen. In deze Tour heeft hij vrijdag en zaterdag nog twee kansen om een einde te maken aan de Franse droogte.