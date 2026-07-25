🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

De Tour de France gaat zijn voorlaatste dag in. De renners moeten voor de laatste keer klimmen voordat ze morgen richting de finish in Parijs gaan. Einer Rubio is er na een stevige botsing op vrijdag niet meer bij.

Het volk was opnieuw massaal toegestroomd op Alpe d'Huez om de renners aan te moedigen. Dat leverde soms gevaarlijke toestanden op. Remco Evenepoel gaf achteraf bijvoorbeeld aan dat hij bij een aanval gehinderd werd door fans en motoren.

Einer Rubio was het grootste slachtoffer

"Die aanval moest wel in 2 keer gebeuren, want ik werd geblokkeerd door fans en motoren", vertelde hij aan Sporza. "Jammer, want het zou een ander resultaat gegeven hebben. Het was te denken dat het ergens ging mislopen met al dat volk. Alleen jammer dat het juist bij mij gebeurt."

Het grootste slachtoffer was echter Einer Rubio. De Colombiaan van Movistar knalde tegen de achterruit van de volgwagen van UAE en was er zwaar aan toe. Hij liep snijwonden op en moest afgevoerd worden.

Een supporter kwam ten val

Er zijn nu nieuwe beelden opgedoken van het incident. Daarop zien we duidelijk hoe een toeschouwer net nadat Tadej Pogacar gepasseerd was, vlak voor de volgwagen van UAE ten val komt. Die slaagt erin om nog net te remmen om de fan in kwestie te ontwijken, maar Rubio reed net achter de wagen en knalde keihard tegen de achterruit. Met alle gevolgen van dien.