Ploeg Pogacar ziek: speculaties beginnen door … zwarte broek

Nog drie dagen en de Tour de France zit erop. Maar die laatste drie dagen gaan wel bijzonder pittig zijn. Voor de eindzege lijkt de Tour de France beslist, behoudens ongevallen of ziekte. Toch zijn er de nodige zorgen bij UAE Team Emirates - XRG.

Tadej Pogacar heeft nog steeds een voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Toch rekent de kopman van UAE Team Emirates-XRG zich nog niet rijk. "De voorsprong is mooi, maar je weet nooit wat er kan gebeuren”, klonk het na de tijdrit.

En de laatste dagen maken toch duidelijk dat het bij het team alvast niet helemaal goed loopt. Brandon McNulty moest donderdag opgeven, terwijl Adam Yates al twee dagen naar de streep aan het zwalpen is. Bovendien had Florian Vermeersch last van een blessure én eindigde Tim Wellens moederziel alleen als laatste, vlak voor de bezemwagen.

Ploeg van Tadej Pogacar zit vol zieke renners

Om maar te zeggen: de ploeg is letterlijk ziek. En dan is het hopen dat de ziektekiemen niet bij Tadej Pogacar en/of Isaac Del Toro terechtkomen. Er komen nog twee heel zware dagen aan voor het team en de leiders. “Als de gele trui altijd een gele broek draagt en dan plots een zwarte, moeten we daar iets achter zoeken?”, aldus Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo.

“Dan wordt er meteen gespeculeerd over maag- en darmklachten.” Waarop Bert De Backer meteen inspeelde op de zaak: “Je gaat nooit een rit starten met het idee een zwarte broek aan te doen voor die maag- en darmklachten.”

Geen luxesituatie bij UAE Team Emirates – XRG voor belangrijke dagen

“Het is geen luxesituatie bij de ploeg, maar als Pogacar goed is, dan gaat hij sowieso zijn trui verdedigen en kunnen verdedigen. Maar de vraag is natuurlijk als er zoveel zieken zijn dat hij zelf ook iets oploopt en zwakker is dan normaal. Dan komt er een grote kans.”



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“Ik vond het heel open communicatie van Tim Wellens de voorbije dagen over de ziektekiemen”, aldus nog De Backer. De komende twee dagen zal blijken hoe fit Tadej Pogacar en Isaac Del Toro zijn. “Ik vind ze niet zo gezond klinken allemaal”, aldus ook Sandrine Tas.