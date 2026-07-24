Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Vlad Van Mechelen is een van de Belgen in deze Tour. De 21-jarige renner van Bahrain - Victorious staat aan het begin van zijn carrière, maar droomt groots.

Van Mechelen liet zich dit seizoen al opmerken in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waar hij derde werd in de tweede rit. Daarna werd hij ook knap derde in het Belgische kampioenschap tijdrijden.

In deze Tour reed hij in de aanval in etappes 3 en 4. Het zijn prestaties die perspectief bieden, maar Van Mechelen moet uiteraard nog de nodige stappen zetten. Wat is het carrièredoel van de Leuvenaar?

Van Mechelen droomt groots

"Ik wil gewoon zien waar het schip strandt", vertelt Van Mechelen bij Het Laatste Nieuws. "Ik geloof graag dat ik nog vrij veel in mijn mars heb. Mijn droom is om een van die namen te zijn die tijdens de klassiekers ter sprake komt in de Vlaamse huiskamers."

"‘Voor wie supportert gij vandaag?’, klinkt het dan altijd. Dan is het vaak Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven... Ik zou willen dat iemand dan zegt: ‘Ik denk dat Van Mechelen het vandaag gaat doen’. Als ik dat niveau haal, dan denk ik dat ik het wel vrij goed gedaan heb."

Een kans in Parijs

Voor een renner van het type van Van Mechelen zijn er nog niet al te veel kansen geweest in deze Tour. Toch wanhoopt hij niet.

"Voor mij is het nog tot de laatste dag in Parijs koers. Dat is in mijn ogen zeker een kans." We mogen dus zeker nog iets verwachten van de jonge Belg, die een contract tot het einde van dit jaar heeft bij Bahrain-Victorious.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bahrain - McLaren

Meer nieuws

'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

'Primoz Roglic overweegt een transfer naar dit team'

18:30
'Netcompany INEOS strikt grote naam'

'Netcompany INEOS strikt grote naam'

19:30
TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

TDF LIVE: Tadej Pogacar zet puntjes op de i op Alpe d'Huez

17:37
Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

Lotte Kopecky valt, maar Lorena Wiebes viert in Ronde van Polen

17:30
Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

Dit doet Remco Evenepoel als de besten: "Impressionant hoe hij daarmee omgaat"

16:30
Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

Gelooft Jasper Philipsen nog in het groen? Dit zegt hij er zelf over

15:30
Tom Boonen geeft Remco Evenepoel hoop: "Dan kan zelfs Pogacar in de problemen raken"

Tom Boonen geeft Remco Evenepoel hoop: "Dan kan zelfs Pogacar in de problemen raken"

14:30
"Wat een zootje!": nu al hallucinante taferelen op Alpe d'Huez

"Wat een zootje!": nu al hallucinante taferelen op Alpe d'Huez

13:38
Waarom viel niemand van de favorieten aan donderdag?

Waarom viel niemand van de favorieten aan donderdag?

13:00
Remco Evenepoel legt uit wat hij gaat doen de komende dagen

Remco Evenepoel legt uit wat hij gaat doen de komende dagen

12:00
Wat staat er nog op het spel in de laatste drie etappes in de diverse klassementen?

Wat staat er nog op het spel in de laatste drie etappes in de diverse klassementen?

11:00
Comedy Capers? Teammanager UAE spreekt Tim Wellens compleet tegen

Comedy Capers? Teammanager UAE spreekt Tim Wellens compleet tegen

10:00
Bram Tankink legt het verhaal achter aparte bijnaam ‘De Kikker’ uit Naast de fiets

Bram Tankink legt het verhaal achter aparte bijnaam ‘De Kikker’ uit

09:00
Ploeg Pogacar ziek: speculaties beginnen door … zwarte broek

Ploeg Pogacar ziek: speculaties beginnen door … zwarte broek

08:00
Charlotte Van Looy wil iets zéér duidelijk maken over haar zwangerschap en Ruben Van Gucht

Charlotte Van Looy wil iets zéér duidelijk maken over haar zwangerschap en Ruben Van Gucht

07:00
Wat brengt de Tour nog voor Visma-Lease a Bike? Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit

Wat brengt de Tour nog voor Visma-Lease a Bike? Marc Reef en Victor Campenaerts leggen uit

23/07
Nul ritzeges voor Frankrijk in de Tour: Valentin Paret-Peintre ziet duidelijke reden waarom

Nul ritzeges voor Frankrijk in de Tour: Valentin Paret-Peintre ziet duidelijke reden waarom

23/07
TDF LIVE: beresterke Richard Carapaz soleert naar zege in Orcières-Merlette

TDF LIVE: beresterke Richard Carapaz soleert naar zege in Orcières-Merlette

23/07
Zeer slecht nieuws voor Bas Tietema en de Unibet Rose Rockets

Zeer slecht nieuws voor Bas Tietema en de Unibet Rose Rockets

23/07
Alarmbellen bij UAE voor zware Alpenritten? Wellens en Pogacar reageren

Alarmbellen bij UAE voor zware Alpenritten? Wellens en Pogacar reageren

23/07
Remco Evenepoel moet iets bekennen: "Ik heb er geen nood aan"

Remco Evenepoel moet iets bekennen: "Ik heb er geen nood aan"

23/07
Belgische expert waarschuwt voor nieuwe dopingvariant: "Weten niet of we er klaar voor zijn"

Belgische expert waarschuwt voor nieuwe dopingvariant: "Weten niet of we er klaar voor zijn"

23/07
Adrie van der Poel duidelijk over beslissend Tourmoment: "Onreglementair"

Adrie van der Poel duidelijk over beslissend Tourmoment: "Onreglementair"

23/07
Jasper Stuyven baalt als een stekker: "Dat was misschien beter geweest ..."

Jasper Stuyven baalt als een stekker: "Dat was misschien beter geweest ..."

23/07
Groot onbegrip aan de tafel van Vive le Vélo: "Sommige mensen zijn stekezot"

Groot onbegrip aan de tafel van Vive le Vélo: "Sommige mensen zijn stekezot"

23/07
UCI komt met opmerkelijk statement na nachtelijke dopingcontroles Vingegaard en Pogacar

UCI komt met opmerkelijk statement na nachtelijke dopingcontroles Vingegaard en Pogacar

23/07
Boonen en De Wolf zijn het kotsbeu: "Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat dat betekent"

Boonen en De Wolf zijn het kotsbeu: "Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat dat betekent"

23/07
Krijgen we toch nog spanning? Stevige opdoffer dreigt voor Tadej Pogacar

Krijgen we toch nog spanning? Stevige opdoffer dreigt voor Tadej Pogacar

23/07
De Cauwer ziet verschrikkelijk dilemma met Van der Poel: "Als er een keuze gemaakt moet worden ..."

De Cauwer ziet verschrikkelijk dilemma met Van der Poel: "Als er een keuze gemaakt moet worden ..."

23/07
Ook de Vuelta gaat enorm veel vuurwerk opleveren: deze renners starten al zeker

Ook de Vuelta gaat enorm veel vuurwerk opleveren: deze renners starten al zeker

23/07
Oumi Rayane prikt naar de criticasters na knappe zeges Evenepoel

Oumi Rayane prikt naar de criticasters na knappe zeges Evenepoel

22/07
TDF LIVE: drie op een rij voor België in Tour de France!

TDF LIVE: drie op een rij voor België in Tour de France!

22/07
Opsteker voor Evenepoel & co: Tim Wellens wil dit jaar op het WK wél tegen Pogacar rijden

Opsteker voor Evenepoel & co: Tim Wellens wil dit jaar op het WK wél tegen Pogacar rijden

22/07
José De Cauwer laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Evenepoel

José De Cauwer laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Evenepoel

22/07
Lance Armstrong vurig: "Volgende stap is de renners in een lokale cel zetten"

Lance Armstrong vurig: "Volgende stap is de renners in een lokale cel zetten"

22/07
Geboortestad Evenepoel komt met groot nieuws

Geboortestad Evenepoel komt met groot nieuws

22/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jasper Philipsen Tim Wellens Serge Pauwels Mads Pedersen Dirk De Wolf Wout Van Aert Richard Antonio Carapaz Montenegro Michael Goolaerts Bram Tankink Lance Armstrong Jose De Cauwer Juan Ayuso Marc Sergeant Michael Valgren Andersen Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Adam Yates Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved