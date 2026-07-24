Tour-Belg droomt groots: "Wil een naam worden in Vlaamse huiskamers"

Vlad Van Mechelen is een van de Belgen in deze Tour. De 21-jarige renner van Bahrain - Victorious staat aan het begin van zijn carrière, maar droomt groots.

Van Mechelen liet zich dit seizoen al opmerken in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waar hij derde werd in de tweede rit. Daarna werd hij ook knap derde in het Belgische kampioenschap tijdrijden.

In deze Tour reed hij in de aanval in etappes 3 en 4. Het zijn prestaties die perspectief bieden, maar Van Mechelen moet uiteraard nog de nodige stappen zetten. Wat is het carrièredoel van de Leuvenaar?

Van Mechelen droomt groots

"Ik wil gewoon zien waar het schip strandt", vertelt Van Mechelen bij Het Laatste Nieuws. "Ik geloof graag dat ik nog vrij veel in mijn mars heb. Mijn droom is om een van die namen te zijn die tijdens de klassiekers ter sprake komt in de Vlaamse huiskamers."

"‘Voor wie supportert gij vandaag?’, klinkt het dan altijd. Dan is het vaak Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven... Ik zou willen dat iemand dan zegt: ‘Ik denk dat Van Mechelen het vandaag gaat doen’. Als ik dat niveau haal, dan denk ik dat ik het wel vrij goed gedaan heb."

Een kans in Parijs

Voor een renner van het type van Van Mechelen zijn er nog niet al te veel kansen geweest in deze Tour. Toch wanhoopt hij niet.





"Voor mij is het nog tot de laatste dag in Parijs koers. Dat is in mijn ogen zeker een kans." We mogen dus zeker nog iets verwachten van de jonge Belg, die een contract tot het einde van dit jaar heeft bij Bahrain-Victorious.