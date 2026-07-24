Tom Boonen geeft Remco Evenepoel hoop: "Dan kan zelfs Pogacar in de problemen raken"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tom Boonen geeft Remco Evenepoel hoop: "Dan kan zelfs Pogacar in de problemen raken"
Foto: © photonews
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Tadej Pogacar zit in de laatste rechte lijn naar een vijfde Tourzege. Door gezondheidsproblemen bij UAE Team Emirates-XRG verloopt die echter allesbehalve vlekkeloos. Tom Boonen denkt dat de buit nog niet binnen is voor Pogacar en co.

De afgelopen dagen heeft UAE duidelijk afgezien. Brandon McNulty stapte donderdag uit de Tour en Adam Yates sleept zich al enkele ritten naar de finish. Florian Vermeersch werd geteisterd door een blessure, terwijl Tim Wellens na rit 18 duidelijk last had van een pijnlijke keel. Onze landgenoot kwam als allerlaatste binnen.

UAE gaat niet zeggen wat er echt aan de hand is

Wellens en Vermeersch gaven al openlijk toe dat hun team getroffen wordt door gezonheidsproblemen. "Het is duidelijk dat er ziekte aanwezig is in de ploeg, maar het is supergoed dat Tadej geen problemen heeft", vertelde Wellens na etappe 18 aan Sporza. Sportief manager José Antonio Matxin Fernández was er echter als de kippen bij om de woorden van Wellens te weerleggen.

Wat er ook van aan is: het zijn niet echt de omstandigheden waarmee je een cruciaal tweeluik wil aanvatten. Dat ziet ook Tom Boonen bij 'Congé Payé'. "Ze gaan niet zeggen wat er echt aan de hand is en ze gaan de rust proberen te bewaren."

Zelfs Pogacar kan in de problemen raken

"Maar als er echt een ziekte in de ploeg is, dan is dat fataal en kunnen ze komende twee dagen echt in de problemen raken. Als zijn ploeg wegvalt, kan zelfs Pogacar in de problemen raken", voegt Boonen toe.

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Red Bull-BORA-hansgrohe zinspeelt misschien wel op een plannetje. "Morgen leent zich ervoor voor Red Bull om vanaf de start enkele renners van UAE te elimineren", denkt hij.

Evenepoel moet aanvallen

Dirk De Wolf vindt dat Remco Evenepoel met goede benen in de aanval moet gaan. Hij moet durven, omdat hij niets te verliezen heeft. Evenepoel heeft met nog drie ritten te gaan een achterstand van 4 minuten en 32 seconden op Pogacar. 

In normale omstandigheden is dat een onoverbrugbare kloof, maar door de rondwarende gezondheidsproblemen bij UAE zijn de leider en zijn team kwetsbaar. Het is afwachten wat dat zal geven op Alpe d'Huez.

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